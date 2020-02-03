جوزيف دي سوزا لاعب النادي الأهلي السعودي يتهم الجهاز الطبي بالتسبب في إصابته

اتهم جوزيف دي سوزا، المحترف البرازيلي في النادي الأهلي السعودي، الجهاز الطبي بالتسبب في إصابته الحالية والتي ستغيبه عن الفريق مدة قد تصل لنحو شهر.
وكتب اللاعب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ ”في نهاية مباراة الرائد في الدوري شعرت بآلام في الركبة وطلبت منهم إجراء الفحوصات اللازمة“.
وأضاف ”أجريت الفحوصات وأخبرني الجهاز الطبي بأنه ليس هناك ما يدعو للقلق وأن الأمور بخير“.
وتابع جوزيف دي سوزا ”لعبت مباراة الملحق الآسيوي رغم أنني لم أكن بحالة بدنية جيدة ولكن تحاملت على نفسي وأكملت المباراة“.
واختتم اللاعب البرازيلي ”عقب المباراة ازدادت الأمور سوءا وأجريت فحوصات أخرى بين وجود مشاكل جمة تعرضت لها الركبة“.
يذكر أن النادي الأهلي استعبد جوزيف دي سوزا من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا، بسبب تلك الإصابة.