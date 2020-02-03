رسميا.. كشف الرباعي الأجنبي في القائمة الآسيوية للنادي الأهلي السعودي

استبعد النادي الأهلي السعودي الوافد الجديد الألماني ماركو مارين والبوسني إلفيس ساريتش من قائمة الفريق الآسيوية التي ضمت 4 لاعبين محترفين أجانب.

وأعلن النادي عبر حسابه على ”تويتر“ قائمة تضم 27 لاعبا بينها 4 أجانب هم السوري عمر السومة، وديجانيني تافاريس، والجزائري يوسف بلايلي، والبرازيلي لوكاس ليما ضمن القائمة التي دخل فيها أيضا الوافد الجديد مازن أبوشرار.

وتم استبعاد كل من الألماني ماركو مارين لأسباب فنية، ولاعب المحور جوزيف دي سوزا بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وقال النادي إن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها دي سوزا كشفت إصابته بتمزق جزئي من الدرجة الثانية في الأوتار والأربطة خلف الركبة، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة 3 أسابيع، من تاريخ الإصابة، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

وتعاقد الأهلي الشهر الماضي مع مارين البالغ من العمر 30 عاما والفائز بالدوري الأوروبي مع تشيلسي وإشبيلية في 2013 و2014.

وبدأ مارين مشواره مع بروسيا مونشنغلادباخ ثم انتقل إلى فيردر بريمن وكان ضمن تشكيلة ألمانيا عند تحقيق المركز الثالث في كأس العالم 2010.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد فوزه بصعوبة بنتيجة 1/0، من ركلة جزاء نفذها بلايلي في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام ضيفه الاستقلال من طاجيكستان في الدور الأخير من تصفيات البطولة.

ويلعب الأهلي في دوري أبطال آسيا مع الوحدة الإماراتي، والشرطة العراقي، والاستقلال الإيراني ضمن المجموعة الأولى.

من جهة أخرى باتت فرصة استمرار المدرب السويسري كريستيان غروس مع الأهلي ضعيفة بسبب تردي النتائج خاصة أنه ينافس على القمة إضافة لعودة الأمير منصور بن مشعل الذي لا يفضل بقاء غروس.

يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، ويملك 30 نقطة من 16 مباراة، بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر.