غروس على المحك قبل مباراة الأهلي ضد الاتفاق

يخوض الأهلي مباراته ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد غد الخميس وهو على المحك في ظل تقارير صحفية تحدثت عن اقتراب إقالة مدربه السويسري كريستيان غروس.

ويبتعد الأهلي صاحب المركز الثالث بخمس نقاط عن الهلال المتصدر بعد مرور 16 مباراة، ورغم أن سجله يخلو من الهزائم في آخر ثلاث مباريات في الدوري، فإن هزيمتين متتاليتين أمام الشباب والهلال في المباراتين السابقتين بالإضافة للتعادل مع العدالة المهدد بالهبوط يوم السبت الماضي أضعفت موقف المدرب السويسري.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة في الأهلي قوله في مقابلة تلفزيونية ”سنناقش السويسري غروس حول مستوى الفريق، خصوصا أن آخر خمس مباريات غير مرضية لجميع الأنصار. اللاعبون لا يتحملون المسؤولية كاملة بل جزءا منها، ولن نستعجل وإذا لم يتم تعديل وضع الفريق فالكيان أكبر من غروس“.

وعاد غروس لقيادة الأهلي للمرة الثالثة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعقد لنهاية الموسم خلفا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي حصل الفريق القادم من جدة تحت قيادته على أربع نقاط فقط من أول ثلاث مباريات في الدوري.

وتحت قيادة غروس، عاد الأهلي إلى سباق اللقب في الدوري السعودي كما تأهل إلى قبل نهائي كأس ملك السعودية ودور المجموعات في دوري أبطال آسيا، لكن ذلك لا يبدو كافيا لإدارة النادي والجماهير القاسية.

ويفتقد الأهلي جهود لاعب الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا المصاب بتمزق في أربطة الركبة؛ ما يعني غيابه لثلاثة أسابيع على الأقل.

ويلتقي الهلال بطل آسيا، الذي يملك 35 نقطة ويتقدم بنقطة واحدة على النصر حامل اللقب، على أرضه مع الرائد غدا الأربعاء حيث يبحث عن بعض الثبات في المستوى بعد تعادلين في مبارياته الثلاث الأخيرة.

وتلقى الهلال أنباء جيدة هذا الأسبوع حيث عاد المهاجم السوري عمر خربين للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، بينما يواصل الظهير الأيمن محمد البريك التعافي من إصابة في العضلات.

ويسعى النصر صاحب المركز الثاني للعودة إلى طريق الانتصارات عندما يستضيف الفتح بعد غد الخميس عقب تعادل مخيب للآمال مع ضمك متذيل الترتيب الأسبوع الماضي.

وتعادل الاتحاد في مبارياته الأربع الأخيرة لتمتد مسيرته الخالية من الانتصارات إلى ست مباريات، وسيبحث عن نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا على التعاون غدا الأربعاء.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 برصيد 16 نقطة بعد موسم محبط آخر بينما يأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 27 نقطة مع استعداده لبدء مشواره في دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل.