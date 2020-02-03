تفاصيل شكوى نادي النصر السعودي ضد مدرب ضمك نور الدين بن زكري (فيديو)

كشف الإعلامي عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي، عن تقدم مجلس إدارة ”العالمي“ بشكوى ضد الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لفريق ضمك.

وأثار بن زكري جدلا واسعا، عقب تعادل ضمك مع النصر بهدف لمثله، في مباراة الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس الماضي، وعليه قررت إدارة صفوان السويكت، تقديم شكوى ضد بن زكري؛ بداعي التطاول على ”العالمي“.

وقال بن زنان عبر حسابه في ” تويتر”: ”قدمت إدارة النصر شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط ضد ابن زكري مدرب نادي ضمك لتطاوله المتكرر والتصرفات التي قام بها من بصق وشتم وغيرها، شكرا إدارة النصر لحفظ حقوق النادي، وأخذها بالقانون والأفعال، وعلى لجنة الانضباط الحفاظ على هيبة الدوري السعودي وسمعته“.

فيما كشف الكاتب والناقد الرياضي فلاح القحطاني، عن تفاصيل الشكاوى، قائلا في تصريحات تلفزيونية، إن مجلس إدارة نادي النصر، قدمت إلى لجنة الانضباط والأخلاق 3 شكاوى ضد مدرب ضمك وليست واحدة.

وأضاف: ”بن زكري قام بحركة مشينة بيده خلال المباراة، قد تطيح به خارج الملاعب السعودية نهائيا“.

وتابع فلاح القحطاني: ”الشكوى الثانية بداعي البصق، والثالثة لتهجمه على الجهاز الفني في النصر ولاعبي الاحتياط بعد المباراة“.

الإعلام غير المهني يحاول تسطيح قضية بن زكري بأن المشكلة هي تصريحاته ????

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الكاذبون يعلمون أن القضية ليست التصريحات الفنية بل هي البصق والشتم والإشارات التي تعني الإساءة ولاغيرها

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ارتقوا بطرحكم فقد أمسى شكلكم فاضح جداً وأنتم تكذبون وتعلمون أنكم تكذبون

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هل عرفتم كم أنتم صغار ???? pic.twitter.com/nIFFMFAKwn — عبدالله بن زنان (@bnznan) February 2, 2020

وكشف ابن زكري أمس الأحد، حقيقة بصقه على بدلاء نادي النصر، إذ قال: ”لم أبصق على دكة النصر كنت غاضبا فقط بسبب الظلم التحكيمي، وأخبرت روي فيتوريا أننا لا نأكل “حراما“.

وكان ابن زكري انفعل بشدة على دكة بدلاء نادي النصر، ودخل في شجار مع المدرب روي فيتوريا مدرب النصر قبل أن يتم التفريق بين الثنائي دون حدوث أي مشاكل.

#النصر_عميد_الانديه فلاح القحطاني :

النصر تقدم بثلاثة شكاوي على بن زكري في لجنة الانضباط???????? pic.twitter.com/mdUWnpSjf7 — وردة العالميةالزعيمة الاستثنائيه???? (@manol127) February 3, 2020

يذكر أن نادي النصر كان تعادل مع فريق ضمك بهدف لكل فريق؛ إذ سجل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، هدف التعادل لنادي النصر بالدقيقة الـ97 من ركلة جزاء.