أسباب فشل صفقة انضمام محمد العويس حارس الأهلي لنادي النصر السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي أن نظيرتها في النصر كانت قاب قوسين أو أدنى من ضم حارس المرمى الدولي محمد العويس.

وبحسب المصادر، فإن الحارس الأهلاوي يستطيع فسخ تعاقده مع النادي والانتقال لأي نادٍ آخر.

وتابع المصدر: ”كان هناك رغبة نصراوية بضم الحارس، لكن رغبة العويس باستكمال مهمته مع الأهلي إضافة لتدخل رئيس النادي السابق عبدالله بترجي ووعود من الأمير منصور بن مشعل للحارس عرقلت انضمامه للفريق العاصمي“.

فيما أشارت صحيفة ”الرياض“ إلى أن حارس الأهلي محمد العويس ينتظر تسلم مستحقاته المالية من إدارة النادي، إذ طالب إدارة النادي بتسلم مستحقاته المالية بعد تأخرها، ما جعل الإدارة الأهلاوية تنتظر الدعم المادي ليتم دفع المبالغ المتأخرة للاعب.

من جهة أخرى، لا تزال الإدارة الأهلاوية تنتظر دعم العضو الذهبي والمشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل من أجل التمكن من دفع المستحقات المتأخرة للعديد من اللاعبين ومنهم محمد العويس.

يذكر أن اللاعب أجرى عملية جراحية ناجحة لرد وتثبيت الكسر في عظمة الوجه اليسرى تسببت في غيابه خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع عودته للتدريبات خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، تنتظر إدارة عبدالإله مؤمنة المقبلة مشاكل تجديد 4 لاعبين من القوام الرئيسي للفريق منهم سلمان المؤشر وحسين المقهوي وياسر المسيليم ومهند عسيري.