عبدالإله مؤمنة مرشحا وحيدا للرئاسة.. النادي الأهلي السعودي يغلق باب الترشح للانتخابات

أعلن النادي الأهلي السعودي إغلاق باب الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، مساء الأحد.

وقال الأهلي في بيان رسمي: ”تقدم عبدالإله مؤمنة بملف ترشحه وحيدا لرئاسة مجلس إدارة النادي، متضمنا أعضاء مجلس الإدارة المرشحين، وهم: ياسر محروس ”نائبا“، وعمر أبو العلا وخالد تركي وخالد الشهري وطريف حلواني وياسر مدني وطارق عبدالله“.

وأضاف النادي الجداوي في بيانه: ”من المقرر أن يتم يوم الإثنين فحص القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وفقا للبرنامج الزمني الذي أعلنته الهيئة العامة للرياضة، في حين سيخصص يوم الثلاثاء للطعن على القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وسيتم النظر في الطعون، يوم الأربعاء“.

إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي #الأهلي pic.twitter.com/4bqq2nO3UP — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 2, 2020

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، يوم الخميس، على أن يكون يوم السبت 8 فبراير موعدا للاقتراع وعقد الجمعية العمومية.