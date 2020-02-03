عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”رقصة فاتي“.. و“الدكتور زيدان“.. و“إنفانتينو يجلد الأفارقة (صورة)

شكل فوز نادي برشلونة في الدوري الإسباني، وخسارة مانشستر سيتي في إنجلترا أمام توتنهام واشتعال الأزمة بين مبابي ومدربه في باريس سان جيرمان، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بدوري الخليج العربي الإماراتي، وأخبار الأندية السعودية ومشاركة الأندية المغربية في المنافسات الأفريقية وثورة الفرنسي زين الدين زيدان، التي أعادت ريال مدريد للمنافسة على القمة في إسبانيا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على خلاف كليان مبابي مع مدربه في باريس سان جيرمان توماس توخيل، وكتبت: ”على وشك أن تنفجر“.

كما تحدثت عن الدوري الإسباني وكتبت عن فوز خيتافي على أتلتيك بلباو: ”خيتافي يفوز في سان ماميس ويصعد للمركز الثالث“، وعن فوز برشلونة على ليفانتي، كتبت: ”أنسو فاتي يسجل ثنائية لم يسجلها لاعب في سنه سابقا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام ليفانتي بفضل تألق الشاب أنسو فاتي، الذي سجل هدفين من تمريرتين حاسمتين للنجم ليونيل ميسي، وكتبت: ”ميسي – فاتي: ثنائية يايا“.

كما تحدثت عن لاعب برشلونة الجديد، الذي اشتراه في الشتاء وما زال في فريقه سبورتينغ براغا، فرانسيسكو ترينكاو، وكتبت: ”ترينكاو هداف“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام ليفانتي وتألق الشاب أنسو فاتي، الذي سجل هدفين وكتبت: ”رقصة فاتي“.

كما تحدثت عن فوز توتنهام على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مورينيو يسقط غوارديولا ومانشستر سيتي لفارق 22 نقطة عن ليفربول“.

آس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد وثورة زيدان التصحيحية، التي أعادت الفريق للقمة وكتبت: ”الدكتور زيدان“.

كما تحدثت عن نتائج الدوري الإسباني وعن فوز خيتافي الذي أدخله الفرق المنافسة على دوري الأبطال، إذ يحتل المركز الثالث، وعن فوز برشلونة، كتبت: ”أنسو فاتي يصنع التاريخ“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا على إنجلترا في دوري الأمم الست في الرغبي، وفوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

كما تحدثت عن تعادل أولمبيك مارسيليا أمام بوردو في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا تتعطل“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس الكبير على فيورنتينا 3-0 واحتفاظه بصدارة الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ساعد يوفنتوس.. مجرد اعتذار“.

كما تحدثت عن فوز لاتسيو على سبال وإنتر ميلان على أودينيزي بفضل تألق شيرو إيموبيلي وروميلو لوكاكو وكتبت: ”عرض من شيرو ولوكاكو“.

توتوسبورت

ألقت الصحيفة الضوء على فوز يوفنتوس أمام فيورنتينا 3-0 واحتفاظه بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وعنونت: ”رونالدو 50 هدفا.. لا يتوقف أبدا“، تصفية فيورنتينا: 3/0 لكن كوميسو غاضب.

هدفان من ركلة جزاء: رونالدو يسجل في المباراة التاسعة على التوالي ويصل إلى 50 هدفا بقميص يوفنتوس.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على بطولة الغولف، وكتبت: ”ماكدويل بطل الغولف“.

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن الأهلي: ”الأهلي يتجاهل المؤشر“، وعن الهلال كتبت: ”رازفان يبقي أجانب الآسيوية“، وعن النصر كتبت: ”فيتوريا يعدل دفاع النصر“.

وأجرت حوارا مع بونيا مدافع الوحدة، والذي قال: ”لست نادما على ترك الهلال“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على افتتاح بطولة أندية السيدات، وكتبت :“جواهر القاسمي: منجزات المرأة الرياضية العربية تدعو للفخر“.

كما تحدثت عن ليما الذي تم قيده لاعبا مواطنا، وكتبت: ”بعد قيده لاعبا مواطنا.. ليما: يشرفني ارتداء قميص الأبيض“.

كما تحدثت عن دوري الخليج العربي وفوز الوحدة على الجزيرة، وكتبت: ”عنابية بجدارة“.

واهتمت بمدرب النصر، وكتبت: ”كرونو: سيميوني النصر“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية وكتبت عن مشاركة الفرق المغربية: ”الجولة السادسة تفاقم التفكير في الربع“.

كما تحدثت عن ما عاشه الحكم المغربي رضوان جيد في السودان، وكتبت: ”رضوان جيد يحكي عن جحيم أم درمان“.

الصحيفة اهتمت باجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ في المغرب، وخطاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، وكتبت: ”إنفانتينو يجلد الأفارقة في ندوة التنمية“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على هزيمة مانشستر سيتي أمام توتنهام، وكتبت: ”مانشستر سيتي يعيش يوما ضارا إذ قام سترلينغ بتدخل مرعب وبيب غوارديولا حبس لاعبيه 50 دقيقة للتحقيق“.

كما اهتمت باحتجاجات البراتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتننهام، ضد تقنية حكم الفيديو بسبب عدم طرد رحيم ستيرلينغ.

تايمز

ألقت الصحيفة الضوء على هزيمة مانشستر سيتي أمام توتنهام، وعنونت: ”فقدان السيطرة“، بطاقة حمراء، التحام ستيرلينغ المندفع وركلة جزاء أخرى مهدرة خلال الخسارة بنتيجة 2-0 أمام توتنهام.