انقسام في نادي الاتحاد السعودي بشأن استمرار تين كات.. ومحاولات التسوية مع بريغوفيتش وغوناس

كشفت تقارير صحفية عن وجود انقسامات في نادي الاتحاد السعودي بشأن مصير المدرب الهولندي تين كات، حيث يرى البعض عدم التسرع وتجديد الثقة بالمدرب ومنحه الفرصة كاملة، بينما يرى آخرون أن استمراره غير صائب، في ظل النتائج غير المرضية التي يحققها الفريق.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، فقد أبدت الإدارة استياءها من مدرب الفريق الهولندي حيال النتائج الأخيرة غير الجيدة للفريق، والتي كان آخرها التعادل مع الرائد.

وتسعى الإدارة لمناقشته في الطرق الفنية التي سينتهجها لتصحيح مسار الفريق على الصعيدين النتائجي والفني، مجددة الثقة بالمدرب.

وكان أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، كشف حقيقة رغبة الهولندي هينك تين كات، مدرب الفريق، في الرحيل عن ”النمور“.

وغاب تين كات، البالغ 64 عاما، عن تدريبات الفريق، وترددت أنباء عن نيته العودة للتدريب في الإمارات، بعد حضوره لمباراة الوحدة أمام الجزيرة، مساء يوم الأحد، ضمن منافسات دوري الخليج العربي للمحترفين.

لكن دياب نفى، عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، كل ما أثير عن رغبة تين كات في الرحيل، قائلا: ”المدرب سافر إلى دبي، لاستخراج تأشيرة دخول جديدة إلى المملكة“.

وواصل: ”التأشيرة التي دخل بها سابقا انتهت صلاحيتها، وكان لا بد أن يغادر ويعود مرة أخرى، حسب الأنظمة المتبعة.. ووجدها فرصة لحضور مباراة كرة قدم، وسيكون موجودا اليوم في تمرين الفريق الأول“.

المدرب صاحب الـ65 عاما سبق له من قبل تدريب ناديي الجزيرة والوحدة، بجانب شباب الأهلي، قبل أن يبدأ مهمته مع العميد في نوفمبر 2019.

وخلال سبع مباريات مع النمور، لم يحقق أي فوز، بينما تعادل في أربعة لقاءات وخسر ثلاثة أخرى.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، إذ انتصر في أربع مباريات، وتعادل في مثلها، بينما خسر ثمانية لقاءات أخرى.

من جهة أخرى، كشفت الصحيفة عن مساع اتحادية حثيثة للتوصل لتسوية مالية مع الثنائي الصربي ألكسندر بريغوفيتش والبرازيلي غوناس دي سوزا بالتراضي.

كما تسعى الإدارة لإيجاد عقود لهما بالإعارة أو الانتقال النهائي ومنح اللاعبين الضوء الأخضر للبحث عن ناد خلال الفترة المقبلة.