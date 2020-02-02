حقيقة رحيل الهولندي تين كات عن تدريب نادي الاتحاد السعودي

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد السعودي السبب الحقيقي وراء سفر المدرب الهولندي تين كات مدرب الفريق الأول إلى مدينة دبي.

وتغيب تين كات عن تدريبات الفريق يوم الأحد وسافر إلى دبي.

وقال أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد إن تين كات تواجد خارج المملكة، حيث وسافر إلى مدينة دبي الإماراتية لتجديد التأشيرة الخاصة بدخوله الأراضي السعودية.

وكتب دياب في تغريدة على صفحته الرسمية: ”المدرب تين كات سافر إلى دبي لاستخراج تأشيرة دخول جديدة إلى المملكة“.

وأضاف: ”التأشيرة التي دخل بها سابقا انتهت صلاحيتها ولابد أن يغادر ويعود مرة أخرى حسب الأنظمة المتبعة، ووجدها فرصة لحضور مباراة كرة قدم، وسيكون موجودا غدا في تمرين الفريق الأول“.

المدرب تين كات سافر إلى دبي لاستخراج تأشيرة دخول جديدة إلى المملكة.

حيث أن التأشيرة التي دخل بها سابقا انتهت صلاحيتها ولابد أن يغادر ويعود مرة أخرى حسب الأنظمة المتبعة. ووجدها فرصة لحضور مباراة كرة قدم. وسيكون موجودا غدا في تمرين الفريق الأول. — احمد صادق دياب (@AhmadSadikDiab) February 2, 2020

وقاد ‏بيت هامبيرج مساعد المدرب تدريبات الفريق، بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين في الفريق إجازة أمس الأول، بعد فراغ الفريق من مواجهة الرائد دوريا.