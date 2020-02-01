لماذا اعتذر رئيس ضمك لنادي النصر السعودي؟

اعتذر صالح أبونخاع رئيس نادي ضمك لنادي النصر وجماهيره؛ عقب تصريحات نارية لمدرب فريقه، الجزائري نور الدين بن زكري، بعد مباراة الفريقين في الدوري السعودي، الخميس.

وقال أبونخاع على حسابه في ”تويتر“: ”أعتذر باسمي واسم كل ضمكاوي إن حصل خطأ غير مقصود بحق نادي النصر أو رجالاته وجمهوره العريض“.

وأضاف: ”‏نحرص أن تبقى علاقتنا بجميع أندية الوطن علاقة جميلة بجمال وطننا، ‏دمتم بخير“.

اعتذر باسمي واسم كل ضمكاوي ان حصل خطأ غير مقصود بحق نادي #النصر

او رجالاته وجمهوره العريض

نحرص ان تبقى علاقتنا بجميع اندية الوطن علاقة جميله بجمال وطننا

دمتم بخير #خميس_مشيط #ضمك #كلنا_ضمك #فارس_الجنوب — صالح ابونخاع (@salehabunkaah) February 1, 2020

وانتهت مباراة النصر وضمك في الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، بالتعادل 1/1، وجاء هدف النصر في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء.

وبعد المباراة، شنّ الجزائري نورالدين بن زكري هجوما لاذعا على التحكيم؛ بسبب الوقت الطويل (بدل الضائع) الذي احتسبه حكم المباراة.

وقال بن زكري: ”ظُلمنا كثيرا في هذا الملعب وبتقارير نستطيع تقديمها للجميع، كم من مباراة ضاعت من فريق ضمك في اللحظات الأخيرة بسبب ضربات الجزاء، هذه ضربة الجزاء العاشرة وفريقنا لم يحصل على أي ركلة، أترك لكم الحكم؟“.

وتابع بن زكري: ”أعتقد لو لعب النصر شهرا كاملا لن يسجل إلا من ركلة جزاء“.

ورفع التعادل رصيد النصر، حامل اللقب، إلى 34 نقطة، في المركز الثاني، متأخرا بنقطة عن الهلال، الذي تغلب 2/1 على أبها.