الفيصلي يشكو لجنة الاحتراف السعودية بسبب اعتماد عقد عبدالعزيز الدوسري مع النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج قررت تقديم شكوى بحق لجنة الاحتراف بسبب اعتمادها عقد اللاعب عبدالعزيز الدوسري المنتقل حديثًا للنصر.

وبحسب ما نقلته صحيفة ”الجزيرة“ فإن إدارة الفيصلي بصدد تقديم شكوى ضد لجنة الاحتراف لاعتمادها عقد عبدالعزيز الدوسري مع ⁧النصر⁩ رغم عدم قانونيته، وذلك لعملها بصوره من خطاب اللاعب بطلب فك العقد من طرف واحد قبل ورود الخطاب لناديه الأصلي.

وتابعت الصحيفة أن الفيصلي فعّل خيار تمديد عقد اللاعب لعام إضافي، وأرسل خطاب التمديد إلى اللاعب ولجنة الاحتراف الساعة 5:20 عصر أمس.

‏وتابعت:“اللاعب أرسل خطاب فك العقد من (طرف واحد) الساعة 7:33 مساء أمس، والفيصلي⁩ لم يتخالص مع اللاعب، ويرفض إسقاطه لصالح النصر في نظام TMS.

وختمت الصحيفة حديثها بالتساؤل نقلًا على لسان المصدر:“كيف يرفض رئيس لجنة الاحتراف معيض الشهري، تمديد عقد اللاعب عبدالعزيز الدوسري ونحن من بادر بتفعيل البند قبل إرسال اللاعب لنا طلب فسخ العقد من طرف واحد ”.

وكان النصر قد أعلن التعاقد مع اللاعب مستغلًا دخوله فترة الـ 6 أشهر الأخيرة من عقده كما استخدم الشرط الجزائي ودفع مبلغ مليون ريال قيمته ليتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق.