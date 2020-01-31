الاتحاد يتعادل أمام الرائد ويظل في المركز الـ12 بترتيب الدوري السعودي (فيديو)

استمر صيام نادي الاتحاد عن الانتصارات الممتد منذ نحو شهرين بتعادله 1-1 مع الرائد بهدف متأخر، وهو التعادل الرابع على التوالي له بدوري المحترفين السعودي.

تقدم أحمد الزين للرائد من هجمة مرتدة سريعة أنهاها بنجاح بعد التلاعب بدفاع الاتحاد في الدقيقة 50.

وتعادل الأرجنتيني ليوناردو خيل بتسديدة بعيدة المدى قبل عشر دقائق على النهاية.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة في المركز 12، بينما يحتل الرائد المركز السادس ولديه 27 نقطة.

وتعادل التعاون، الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بدون أهداف مع الحزم صاحب المركز 16