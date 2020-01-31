الاتحاد يتعادل أمام الرائد ويظل في المركز الـ12 بترتيب الدوري السعودي (فيديو)

استمر صيام نادي الاتحاد عن الانتصارات الممتد منذ نحو شهرين بتعادله 1-1 مع الرائد بهدف متأخر، وهو التعادل الرابع على التوالي له بدوري المحترفين السعودي.
تقدم أحمد الزين للرائد من هجمة مرتدة سريعة أنهاها بنجاح بعد التلاعب بدفاع الاتحاد في الدقيقة 50.
وتعادل الأرجنتيني ليوناردو خيل بتسديدة بعيدة المدى قبل عشر دقائق على النهاية.
د50’ هدف للرائد! ⚽#أحمد_الزين يفتتح التسجيل بهدف جميل#الرائد 1 : 0 #الاتحاد#الرائد_الاتحاد
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/ADxHVJ7BME
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 31, 2020
د80’ هدف للاتحاد! ⚽#ليوناردو_خيل يسجل التعادل بهدف جميل#الرائد 1 : 1 #الاتحاد#الرائد_الاتحاد
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/mQQzfBmpFa
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 31, 2020
ورفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة في المركز 12، بينما يحتل الرائد المركز السادس ولديه 27 نقطة.
وتعادل التعاون، الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بدون أهداف مع الحزم صاحب المركز 16