الهلال يتخطى أبها ويستعيد صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

استعاد نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي عقب فوزه أمام مضيفه أبها 2-صفر، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال باستغلال تعثر غريمه التقليدي النصر بتعادله أمام ضمك 1-1 أمس في افتتاح المرحلة، حيث خطف الصدارة بفارق نقطة عن الوصيف.

افتتح الهلال التسجيل بعد مرور 9 دقائق عن طريق البيروفي آندري كاريليو برأسية قابلها من عرضية زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو.

وواصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 13 بعد تلقيه تمريرة من زميله جوفينكو.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 34 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق نقطة عن وصيفه النصر، وبقي أبها على رصيده السابق 23 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتا.