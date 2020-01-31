أهداف مباراة الهلال وأبها: 2/1 للزعيم (فيديو)

سجل آندري كاريلو وأضاف بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني ليتقدم الهلال 2/0 في الشوط الأول على أبها في الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء هدف كاريلو في الدقيقة التاسعة، في حين وقع غوميز هدفه في الدقيقة 13.
وقلص أندريا تسيما الفارق وأحرز هدف أبها الوحيد قبل نهاية الشوط الثاني.
د9’ هدف للهلال! ⚽#كاريلو يفتتح التسجيل#أبها 0 : 1 #الهلال#أبها_الهلال
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/f7FfgMtzAU
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 31, 2020
د13’ هدف لـ الهلال! ⚽#غوميز يضيف الثاني#أبها 0 : 2 #الهلال#أبها_الهلال
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/QpPhMSqKWl
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 31, 2020
د88’ هدف لـ أبها! ⚽#أندرياتسيما يقلص الفارق#أبها 1 : 2 #الهلال#أبها_الهلال
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/08b476rAAO
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 31, 2020
ويملك الهلال 32 نقطة من 15 مباراة في المركز الثاني، وفوزه على أبها يعني انفراده بصدارة ترتيب الدوري السعودي على حساب النصر الذي تعادل مع ضمك.