أهداف مباراة الهلال وأبها: 2/1 للزعيم (فيديو)

سجل آندري كاريلو وأضاف بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني ليتقدم الهلال 2/0 في الشوط الأول على أبها في الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف كاريلو في الدقيقة التاسعة، في حين وقع غوميز هدفه في الدقيقة 13.

وقلص أندريا تسيما الفارق وأحرز هدف أبها الوحيد قبل نهاية الشوط الثاني.

ويملك الهلال 32 نقطة من 15 مباراة في المركز الثاني، وفوزه على أبها يعني انفراده بصدارة ترتيب الدوري السعودي على حساب النصر الذي تعادل مع ضمك.‎