حقيقة عودة بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي لغلطة سراي

عجّت الصحف التركية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بأنباء عن عودة اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال السعودي، لنادي غلطة سراي التركي عقب نهاية تعاقده مع الهلال الموسم الحالي.

وعددت الصحف التركية الأسباب التي قد تكون سببا في رحيل اللاعب عن الهلال، مثل راتبه الضخم ورغبة الهلاليين في التعاقد مع مهاجم أصغر سنا منه بالإضافة لتلميحات اللاعب كثيرا بالعودة لأوروبا.

”إرم نيوز“ بحثت في عديد من الصحف التركية عن مصدر تلك الأنباء حيث اكتشفت أن جميعها نقلت تقريرا لإحدى الصحف السعودية كان يتحدث عن أسباب من شأنها عدم تجديد الهلال لتعاقده مع اللاعب.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال بنهاية الموسم الحالي حيث ترغب إدارة النادي في التجديد معه، لكن حتى الآن لم تكشف أي تقارير عن نجاح المفاوضات من عدم نجاحها.

وكان اللاعب قد انضم للهلال منذ الصيف قبل الماضي حيث قدم من غلطة سراي نظير 6 ملايين يورو بخلاف راتبه السنوي الذي يفوق هذا الرقم.

وتبحث إدارة الهلال بالفعل تجديد التعاقد مع اللاعب إلا أنها اصطدمت بعاملين عرقلا إجراءات التجديد حتى الآن.

السبب الأول هو المقابل المادي الذي يطلبه اللاعب حيث قالت مصادر إنه يطالب بزيادة نحو مليون يورو إضافية على راتبه السنوي البالغ نحو 7 ملايين يورو.

السبب الثاني هو رغبة اللاعب نفسه في العودة لأوروبا والتي ألمح إليها كثيرا في تصريحات سابقة له، للعب في دوري أبطال أوروبا.

وفي حال عودة اللاعب لأوروبا فستكون عبر بوابة ناديه السابق غلطة سراي الذي يرتبط مع مسؤوليه وجماهيره بعلاقات طيبة للغاية.