تفاصيل عرض نادي الهلال السعودي لتجديد عقد علي البليهي

كشفت تقارير صحفية تفاصيل توصل إدارة نادي الهلال السعودي، لاتفاق مع علي البليهي، لاعب الفريق، لتجديد عقده مع ”الزعيم“، الذي ينتهي في الصيف المقبل.

المدافع دخل الفترة الحرة في يناير الجاري؛ ما يتيح له الانتقال إلى أي ناد آخر بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، دون الحصول على موافقة مسؤولي الزعيم.

وذكرت صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، أن إدارة الهلال قدمت عرضا للبليهي، بالتجديد لمدة 3 مواسم، على أن يحصل اللاعب على 6 ملايين ريال كل موسم، ليصبح الإجمالي 18 مليون ريال.

وكان البليهي رفض عدة عروض من الهلال للتجديد خلال الأيام الماضية؛ اعتراضا على المقابل المادي.

ومن المنتظر أن يتم توقيع عقود التجديد، اليوم الاثنين، بعد الاتفاق بين الطرفين على كافة بنود التجديد.

المدافع صاحب الـ30 عاما يلعب للزعيم من صيف عام 2017، إذ انضم له قادما من نادي الفتح.

وشارك البليهي بالموسم الجاري في 15 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس العالم للأندية قطر 2019، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع آخر.