خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي يحرج أبو نورة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (شاهد)

قام خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي بإحراج أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي أمام بعض الأشخاص.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لأحد مشاهير سناب شات يدعى ”أبو نورة“ يطالب رئيس الشباب بالتحدث إلا أن البلطان فاجأه بإنزال جواله ومنعه من التصوير.

وبرر البلطان تصرفه وفقا للفيديو بعدم الاستئذان منه.

#ابو_نوره مقطع ظهر فيه ابو نورة -احد مشاهير وسائل التواصل- رافعًا جواله لتصوير خالد البلطان أثناء توجيه بعض الأسئلة إليه، حيث قام الآخر بإنزال جواله وطلب منه الاستئذان قبل التصوير. والذي جعل المغردون يتناقلون مقطع قام فيه ابو نورة سابقًا بإحراج أحدهم. pic.twitter.com/k9PaNoqZPY — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) January 30, 2020

من جهة أخرى شدد البلطان على أن تشفير الدوري السعودي هو الحل للتخصيص ورفع قيمته، مبينا أن الموسم الواحد للدوري السعودي في الوقت الحالي يقدر بمليار.

وقال البلطان في ندوة إن المواطن يدفع لمشاهدة الدوري الإنجليزي والإسباني وعند الدوري السعودي يعترض على التشفير، مشيرا إلى أن المباراة الواحدة في الدوري تكلف الدولة ما بين 8 و9 ملايين ريال.

وأضاف: ”الدولة تحمل على عاتقها تكلفة الملاعب ودعم الأندية، إضافة إلى ضخ أموال هائلة وبث مجاني، وهذه معادلة اقتصادية غير مقبولة، إذا استمر بث الدوري مجانيا“.

وكشف البلطان أن قيمة الدوري السعودي الآن بدون حقوق تلفزيونية يقدر بـ 800 مليون إلى مليار، والدولة ضحت بهذا المبلغ كله لتوفره مجانا للمواطنين، مؤكدا أن الحل هو التشفير الذي يعد أساس كل رياضة.