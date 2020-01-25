خالد البلطان رئيس الشباب يعلن التوقيع مع الأرجنتيني بانيغا لاعب إشبيلية الإسباني

أعلن خالد البلطان رئيس الشباب السعودي، عن توقيع ناديه مع اللاعب الأرجنتيني الدولي بانيغا، لينضم لصفوف ”الليوث“ خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكد البلطان نية الشباب بالتفاوض مع إشبيلية لشراء المتبقي من عقد اللاعب، وفقا لما ذكرته صحيفة ”الجزيرة“، يوم السبت.

وينتهي عقد بانيغا مع ناديه الحالي في يونيو المقبل، وهو ما ساعد على إتمام الصفقة، حيث خشي النادي الإسباني رحيل لاعبه في فترة الانتقالات الصيفية الثانية دون عائد مادي للنادي.

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رئيس #الشباب خالد البلطان يعلن التوقيع مع اللاعب الأرجنتيني الدولي بانيغا، ويؤكد نية الشباب بالتفاوض مع إشبيلية لشراء المتبقي من عقد اللاعب. @f9atta pic.twitter.com/dyzTyX60wZ — رياضة – الجزيرة (@sport_jazirah) January 25, 2020

قيمة عقد اللاعب الأرجنتيني بلغت 15 مليون يورو حسب موقع ”ترانسفير ماركت“ المختص في أسعار وعقود اللاعبين، إلا عدة تقارير أشارت إلى أن النادي الإسباني يفكر في بيع عقده بنحو سبعة ملايين يورو.

وكان بانيغا قد انتقل إلى إشبيلية صيف 2017م قادماً من نادي إنتر ميلان الإيطالي، كما أنه مثل النادي الإسباني ذاته عام 2014، بعد أن كان يحمل قميص نادي فالنسيا، ومن قبله أتلتيكو مدريد، وخاض نهائيات كأس العالم 2018 مع الأرجنتين في روسيا، حينما خرج الفريق من دور الـ16 أمام فرنسا في مباراة مثيرة انتهت بفوز أبطال العالم بنتيجة 4-3.