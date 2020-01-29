تقرير: نادي النصر السعودي يوقع مع حارس الاتحاد أمين بخاري 

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي عن حصولها على توقيع حارس مرمى الاتحاد، أمين بخاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واستغلت إدارة النصر دخول الحارس في الفترة الحرة من عقده، والتي تتيح له التوقيع مع أي ناد.

وسيشارك الحارس مع النصر في بداية الموسم المقبل إذ إنه لا يزال مرتبطا بعقد مع الاتحاد، إذ تسعى إدارة ”العالمي“ للتفاوض مع الاتحاد لشراء المدة المتبقية من عقده.

والحارس شارك في جميع مراحل منتخبات الناشئين ويقدم مستويات أكثر من رائعة.

???? | تألق حارس #النصر الجديد أمين بخاري في التصدي لركلات الجزاء ..#امين_بخاري_نصراوي pic.twitter.com/5P2WKohkYi — انسايد النصر (@inside_nfc) January 29, 2020

ويملك النصر 3 حراس مرمى هما الأسترالي براد جونز والحارس الوطني وليد عبدالله الذي يرفض تجدد تعاقده والحارس الثالث صالح الوحميد.

ويستعد فريق الاتحاد لأن يحل ضيفا على الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.