 نور الدين أمرابط نجم نادي النصر السعودي يرد على تقارير رحيله عن الفريق – إرم نيوز‬‎

نور الدين أمرابط نجم نادي النصر السعودي يرد على تقارير رحيله عن الفريق

نور الدين أمرابط نجم نادي النصر السعودي يرد على تقارير رحيله عن الفريق

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

حسم المغربي نور الدين أمرابط، محترف نادي النصر السعودي، رغبته في البقاء مع ناديه وتحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم.

ونشر النجم المغربي تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، جاء فيها: ”أسمع الكثير من الشائعات حول مستقبلي مع النصر لكن كما وعدت أرغب في البقاء وتحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم وأنا سعيد دائما في النصر“.

وكان أمرابط عاد إلى المشاركة مع زملائه اللاعبين في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة ضمك ضمن الجولة الـ16 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب اللاعب المغربي عن تدريبات الفريق العاصمي، لتواجده في عيادة النادي للتعافي من إصابة تعرض لها في فوز النصر على الاتفاق في الجولة الماضية.

النصر نجح في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي في الجولة الماضية بانتصاره على الاتفاق بهدف عبد الرزاق حمدالله وسقوط الهلال في فخ التعادل السلبي مع الشباب، وقد تُوج الفريق بطلا للشتاء برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الفريق الأزرق.

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