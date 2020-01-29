نور الدين أمرابط نجم نادي النصر السعودي يرد على تقارير رحيله عن الفريق

حسم المغربي نور الدين أمرابط، محترف نادي النصر السعودي، رغبته في البقاء مع ناديه وتحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم.

ونشر النجم المغربي تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، جاء فيها: ”أسمع الكثير من الشائعات حول مستقبلي مع النصر لكن كما وعدت أرغب في البقاء وتحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم وأنا سعيد دائما في النصر“.

Salamaleikom, I hear a lot of rumors about myself. But as I promissed before I want to be champion and win the cup this seazon inshallah. Always happy, always together @AlNassrFC ???????????? ???? ???????????? pic.twitter.com/gdK8dZnv3H — Nordin Amrabat (@NAmrabat53) January 28, 2020

وكان أمرابط عاد إلى المشاركة مع زملائه اللاعبين في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة ضمك ضمن الجولة الـ16 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب اللاعب المغربي عن تدريبات الفريق العاصمي، لتواجده في عيادة النادي للتعافي من إصابة تعرض لها في فوز النصر على الاتفاق في الجولة الماضية.

النصر نجح في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي في الجولة الماضية بانتصاره على الاتفاق بهدف عبد الرزاق حمدالله وسقوط الهلال في فخ التعادل السلبي مع الشباب، وقد تُوج الفريق بطلا للشتاء برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الفريق الأزرق.