نور الدين أمرابط نجم نادي النصر السعودي يرد على تقارير رحيله عن الفريق

حسم المغربي نور الدين أمرابط، محترف نادي النصر السعودي، رغبته في البقاء مع ناديه وتحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم.

ونشر النجم المغربي تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، جاء فيها: ”أسمع الكثير من الشائعات حول مستقبلي مع النصر لكن كما وعدت أرغب في البقاء وتحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم وأنا سعيد دائما في النصر“.

Salamaleikom, I hear a lot of rumors about myself. But as I promissed before I want to be champion and win the cup this seazon inshallah. Always happy, always together @AlNassrFC ???????????? ???? ???????????? pic.twitter.com/gdK8dZnv3H

— Nordin Amrabat (@NAmrabat53) January 28, 2020