المدير التنفيذي للنادي الأهلي السعودي يعلق على إسقاط عضوية أحمد الصائغ

أعرب أحمد بامعوضة، الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي السعودي، عن حزنه إثر إسقاط عضوية أحمد الصائغ، من رئاسة ”الراقي“، بقرار من الهيئة العامة للرياضة.

وقال بامعوضة في تصريحات لقناة ”العربية“، مساء الثلاثاء، إن إسقاط عضوية الصائغ، خبر مؤسف في النادي الأهلي.

وأضاف: ”إن شاء الله النادي الأهلي يحافظ على مكانته ومكتسباته“.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، أعلنت إسقاط عضوية الصائغ، بالإضافة إلى عضوية محمد الجهني، عضو الجمعية العمومية، ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات.

وقالت هيئة الرياضة في بيان صحفي: ”إلحاقا بالبيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 4 يناير الماضي، والذي تضمن قيام وكالة شؤون الرياضة والإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة بالتحقيق فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي والمنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، ودراسة ما رفع لها من مستندات ومعلومات، تقرر إسقاط عضوية أحمد الصائغ، ومحمد الجهني، مع إيقاف الأخير من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 سنوات“.

وأضاف البيان: ”تقرر إحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، ولائحة العمل مع الوسطاء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم بشأنها حسب الاختصاص“.

وأعلنت هيئة الرياضة عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة بسبب نقص النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس الإدارة، اعتبارا من يوم الأربعاء 29 يناير وحتى الأحد 2 فبراير المقبل، على أن تعقد الجمعية العمومية في 8 فبراير، بينما يستمر الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون النادي.

الربيعي

وتطرق بامعوضة، للحديث عن مفاوضات الإدارة مع الحارس محمد الربيعي بدأت منذ الصيف الماضي، مضيفا أن رغبة الأخير بالتفكير هي التي أجلت التجديد.

وكتب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أنهت إدارة النادي الأهلي، إجراءات تجديد عقد حارس المرمى الدولي محمد الربيعي، لمدة (4) سنوات مقبلة“.

وأشار إلى أن قيمة تجديد عقد الحارس محمد الربيعي تم توفيرها من الحساب البنكي الخاص بالنادي.

وأكد المدير التنفيذي لفريق الأهلي السعودي: ”مفاوضاتنا بدأت مع الحارس منذ الصيف الماضي، لكن اللاعب فضل أن يأخذ وقتا في التفكير قبل حسم موقفه“.

وأتم: ”احترمنا في الفترة الماضية ارتباطه مع معسكرات المنتخب السعودي ولم ندخل معه في مفاوضات إلا بعد الانتهاء من المعسكر“.

وتألق حارس الأهلي السعودي مع الأخضر الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، حيث أسهم في صعود منتخب بلاده إلى أولمبياد طوكيو 2020.