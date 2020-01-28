هيئة الرياضة تعلن إسقاط عضوية رئيس إدارة النادي الأهلي السعودي أحمد الصائغ

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد الصائغ، بعد اكتمال التحقيق الذي بدأته الهيئة، واستيفاء كافة الإجراءات والإفادات الخاصة بما تم رفعه من قبل الجمعية العمومية للنادي.

وأشارت الهيئة، إلى أن الرئيس التنفيذي في النادي، هو الذي سيتولى تسيير أمور الأهلي، لحين اختيار رئيس جديد.

ووفقًا لبيان رسمي صدر، يوم الثلاثاء، عن هيئة الرياضة، فقد تم إسقاط عضوية عضو الجمعية العمومية للنادي محمد الجهني، استنادًا إلى اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 سنوات.

وإحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولائحة العمل مع الوسطاء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم بشأنها حسب الاختصاص.

وأعلنت الهيئة فتح باب الترشح لئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي من جديد، بسبب نقص النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس الإدارة، اعتبارا من يوم الأربعاء، وحتى الأحد المقبل، على أن تعقد الجمعية العمويمة يوم 8 فبرار 2020، وفق البرنامج الزمني الخاص بذلك.

ويعد أكثر الأندية التي تمت بشأنها مراجعات خلال الفترة الماضية، هو الأهلي، وذلك بعد عقد جمعية عمومية طارئة، بطلب من الأمير منصور بن مشعل، المشرف على فريق الكرة بالنادي، لإسقاط أحمد الصائغ، من الرئاسة.

ويأتي طلب بن مشعل، بعد خلفات نشبت بينه والصائغ، حيث وجه اتهامات له، بالتدخل في شئون الكرة بالنادي، بالإضافة إلى عدم اللتزام بوعوده المالية.