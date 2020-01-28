نادي الهلال السعودي يعلن رسميًا تعاقده مع عبدالله الجدعاني حارس مرمى الوحدة

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا تعاقده مع عبدالله الجدعاني حارس مرمى الوحدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الهلال قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع محمد الربيعي، حارس الأهلي الشاب، بعد دخوله الفترة الحرة، قبل أن يتراجع اللاعب في اللحظات الأخيرة، ويجدد عقده مع فريقه لـ4 سنوات مقبلة.

وتوصل مجلس إدارة نادي الهلال، إلى اتفاق مع عبدالله الجدعاني، حارس مرمى الوحدة، لضمه إلى صفوفه، بعد دخوله الفترة الحرة.

وكانت تقارير سابقة، أشارت إلى أن الجدعاني، سيوقع عقودًا تربطه بالهلال، لمدة 3 سنوات مقبلة، بداية من الموسم الرياضي المقبل 2020-2021.

وشددت على أن الهلال، سيحاول بعد ضمان توقيع اللاعب، شراء الأشهر الستة الأخيرة في عقده مع الوحدة، وفي حال فشله بذلك سينضم بداية من الموسم الجديد.