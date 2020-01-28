شهر خودرو الإيراني يعبر السيلية ويتأهل إلى مجموعة نادي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا (فيديو)

خطف نادي شهر خودرو الإيراني بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، لأول مرة في تاريخه، بتغلبه على فريق السيلية القطري بضربات الجزاء، في الملحق النهائي.

وبفوزه على السيلية، انضم شهر خودرو إلى المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا، إلى جانب حامل اللقب الهلال السعودي، بالإضافة إلى شباب الأهلي دبي وباختاكور الأوزبكي.

ملحق دوري ابطال اسيا : السيلية القطري 0 (4) – (5) 0 شهر خودرو الإيراني | ركلات الترجيح ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/4tklEazQQG pic.twitter.com/IhHVuFrNrc — اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll1) January 28, 2020

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة السيلية وشهر خودرو بالتعادل السلبي (0-0)، حيث فشل الطرفان في تسجيل الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف.

واحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء، التي ابتسمت في النهاية إلى النادي الإيراني وبنتيجة (5-4)، ليتأهل إلى دور المجموعات رسميًا.