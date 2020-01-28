 شهر خودرو الإيراني يعبر السيلية ويتأهل إلى مجموعة نادي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شهر خودرو الإيراني يعبر السيلية ويتأهل إلى مجموعة نادي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا (فيديو)

شهر خودرو الإيراني يعبر السيلية ويتأهل إلى مجموعة نادي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

خطف نادي شهر خودرو الإيراني بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، لأول مرة في تاريخه، بتغلبه على فريق السيلية القطري بضربات الجزاء، في الملحق النهائي.

وبفوزه على السيلية، انضم شهر خودرو إلى المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا، إلى جانب حامل اللقب الهلال السعودي، بالإضافة إلى شباب الأهلي دبي وباختاكور الأوزبكي.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة السيلية وشهر خودرو بالتعادل السلبي (0-0)، حيث فشل الطرفان في تسجيل الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف.

واحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء، التي ابتسمت في النهاية إلى النادي الإيراني وبنتيجة (5-4)، ليتأهل إلى دور المجموعات رسميًا.

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