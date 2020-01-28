النادي الأهلي السعودي يعلن رسميا تجديد عقد محمد الربيعي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، رسميا، تجديد عقد محمد الربيعي، حارس مرمى الفريق الأول الشاب.

والربيعي البالغ من العمر 22 عاما، كان قريبا من الانتقال إلى الهلال، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الأهلي، حيث تلقى أكثر من عرض مغرٍ من إدارة الزعيم، وسط أنباء وقتها عن توقيعه بالفعل.

وكشف الأهلي في بيان رسمي إنهاء مجلس الإدارة إجراءات تجديد عقد الربيعي، لمدة (4) سنوات مقبلة.

وأشار النادي إلى أن التجديد مع الربيعي يأتي ضمن خطط الإدارة، لتدعيم صفوف الفريق والحفاظ على استقراره، خلال المرحلة المقبلة.

أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، إجراءات تجديد عقد حارس المرمى الدولي الكابتن محمد الربيعي إليامي، لمدة (4) سنوات قادمة، ويأتي تجديد عقد اللاعب ضمن خطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق والحفاظ على استقراره خلال المرحلة المقبلة.#الربيعي_أهلاوي pic.twitter.com/Xey9Nx8wXG — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 28, 2020

يذكر أن الربيعي أحد أبناء النادي الأهلي الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم في عام 2018.

وفور صعوده للفريق الأول، أعار الأهلي حارسه الشاب إلى فريق ضمك لمدة موسم على سبيل الإعارة 2018-2019، قبل أن يعود إلى قلعة الراقي في الصيف الماضي.

وقدم الربيعي مستوى مبهرا مع منتخب السعودية الأولمبي، في كأس آسيا تحت 23 عاما، حيث حافظ على نظافة شباكه لمدة 497 دقيقة، كأطول سلسلة في تاريخ المسابقة.