عمر السومة نجم النادي الأهلي السعودي يتحدث عن إصابته القوية وموعد عودته للملاعب (فيديو)

شدد عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، أن إصابته بخلع في الكتف خلال مواجهة الرائد، في الدوري السعودي للمحترفين، كانت غريبة، كما أنها حدثت للمرة الأولى في مسيرته.

السوري أصيب بخلع بالكتف خلال مواجهة الراقي أمام الرائد، التي أقيمت في الـ23 من الشهر الجاري، ليحتاج لفترة أسبوعين يخوض خلالها برنامجا علاجيا وتأهيليا قبل العودة مجددا للمشاركة في المباريات.

وأوضح السومة، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”شعرت بألم قوي فور سقوطي أرضا، لكن الطبيب طمأنني بعدم وجود تمزقات، أو خطر على العظام والمفصل.. أنا راض بقضاء الله، وفترة قصيرة وسأعود للملاعب بإذن الله“.

#الدوري_مع_وليد | عمر السومة – لاعب فريق الأهلي: هدفي الثاني بشباك الرائد كان غريباً لوجود لاعب أعاقني من الخلف.. سقطت بطريقة خاطئة وشعرت بألم قوي وطلبت الطبيب مباشرة#SBC pic.twitter.com/IXEHoQWp3U — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 26, 2020

واستطرد: ”ما حدث في لحظة هدفي الثاني أمام الرائد كان غريبا، لوجود لاعب أعاقني من الخلف، فسقطت بطريقة خاطئة، وطلبت الطبيب مباشرة“.

وتابع: ”العلاج من الإصابة، يعتمد على مدى قابلية كل جسم للاستشفاء.. والعضلات المحيطة بالمفصل تحتاج إلى تقوية، حتى لا تعاودني الإصابة“.

وأتم: ”المهم تحقيق الأهلي للثلاث نقاط.. أشكر كل من اتصل بي وراسلني ودعمني“.

مواجهة الأهلي والرائد انتهت بفوز الأول بثنائية سجلها السومة، مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الراقي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق أربع نقاط عن الصدارة، أما الرائد فيأتي بالمركز السادس برصيد 26 نقطة.