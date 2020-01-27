النادي الأهلي السعودي يعلن رسميا ضم طلال العبسي نجم التعاون

أعلن النادي الأهلي السعودي، رسميا تعاقده مع طلال العبسي، مدافع التعاون، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر النادي الأهلي صورة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لطلال العبسي، وكتب عليها: ”مرحبا طلال العبسي“، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وكان اللاعب قريبا للغاية من الانتقال لصفوف نادي اتحاد جدة، لكن المفاوضات توقفت في اللحظات الأخيرة.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن العبسي انضم لصفوف الأهلي مدة 3 مواسم مقبلة بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ملخص للاعب طلال العبسي أمام النصر هذا الموسم ???????? اسأل الله الواحد الأحد ان يوفقه وينفع به الاهلي يارب العالمين ???????????????????? pic.twitter.com/Zj4d4QaMLa — راما اليوسف (@Rama1779) January 26, 2020

والأهلي ينافس بقوة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر.

والعبسي لاعب من مواليد 22 فبراير 1993، حيث بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي الاتحاد، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في عام 2012.

وبعد 3 سنوات في صفوف الفريق الأول للاتحاد، انتقل العبسي، إلى فريق التعاون، وبالتحديد في صيف 2015، حيث من المقرر أن ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وشارك العبسي في 16 مباراة مع التعاون منذ بداية الموسم الحالي، ونجح خلالها في تسجيل هدفين، بالإضافة إلى صناعة فرصتين.

وقام العبسي، بـ59 التحاما أرضيا مع لاعبي الفرق المنافسة، كسب 29 منها، بالإضافة إلى 29 صراعا هوايا، انتصر في 13 منها، ليتحصل على 3 كروت صفراء.

وشتت نجم التعاون، 34 كرة، واعترض 19 أخرى، بالإضافة إلى افتكاكه 11 كرة من لاعبي الفرق المنافسة