النادي الأهلي السعودي يعلن عن أجانبه الأربعة في دوري أبطال آسيا

أعلن النادي الأهلي السعودي، يوم السبت، عن أجانبه الأربعة رسميا الذين سيشاركون في مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.

وتنص قوانين ولوائح الاتحاد الآسيوي على السماح لكل فريق بتسجيل 4 لاعبين أجانب في قائمته لدوري أبطال آسيا على أن يكون أحدهم من داخل القارة.

وجاءت القائمة مكونة من كلاً من الهداف السوري عمر السومه، والوافد الجديد الألماني ماركو مارين، والجزائري يوسف بلايلي، بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا.

يذكر أن الفريق الأهلاوي سيواجه فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة الملحق المؤهل لدور المجموعات للبطولة الآسيوية.