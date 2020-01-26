نادي النصر السعودي يرسل عبد الفتاح آدم إلى فرنسا لحل لغز إصاباته العضلية

أصبحت إصابات عبد الفتاح آدم، لاعب نادي النصر السعودي، تمثل لغزا كبيرا لجماهير ”العالمي“، إذ كشفت تقارير صحفية عن سفر اللاعب إلى فرنسا، من أجل خوض مرحلة التأهيل في إحدى العيادات المتخصصة في علاج الإصابات العضلية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“، يوم الأحد، فإن آدم سيقضي حوالي أسبوعين في فرنسا، من أجل الكشف عن السبب وراء إصابات اللاعب المتكررة.

فيما أشارت صحيفة ”الرياضية“ إلى أن الجهاز الطبي بالنادي العاصمي قرر بالاتفاق مع المدير الفني روي فيتوريا إرسال المهاجم السعودي إلى مدينة مارسيليا الفرنسية للالتحاق بأحد المراكز الطبية الخاصة بإعادة التأهيل هناك، وذلك بهدف التخلص نهائيا من مشكلة الإصابات العضلية التي تلاحق اللاعب.

ولم يشارك عبد الفتاح آدم سوى في 3 مباريات مع النصر، في مختلف المسابقات، وأحرز هدفا وصنع هدفين.

وكان آدم قد انتقل إلى صفوف النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من التعاون، بعقد يمتد حتى يونيو 2024، إلا أن اللاعب دخل في دوامة من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

نادي النصر نجح في حسم لقب ”بطل الشتاء“ لصالحه بعد منافسة قوية مع الهلال، إذ رفع رصيده إلى 33 نقطة بانتصاره الأخير على الاتفاق فيما توقف رصيد منافسه عند 32 نقطة نتيجة تعثره بالتعادل السلبي أمام الشباب.