نادي النصر السعودي يوقع رسميا مع عبد المجيد الصليهم لاعب الشباب

كشفت تقارير صحفية عن حصول نادي النصر السعودي رسميا، على توقيع عبدالمجيد الصليهم، لاعب الشباب، لمدة 3 أعوام بعد دخوله الفترة الحرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فقد بدأت الإدارة النصراوية بالتفاوض مع نظيرتها في الشباب لشراء الفترة المتبقية من عقده.

من جانبه، قال خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، عن آخر تفاصيل مفاوضات ناديه مع لتجديد التعاقد مع عبد المجيد الصليهم، لاعب الفريق.

وقال البلطان، في تصريحات تلفزيونية، إثر تعادل فريقه مع الهلال، يوم السبت: ”الشباب قدم للصليهم 4 ملايين ونصف والنصر قدم نفس العرض.. أرى عراقيل أمامنا وتسهيلات للغير.. وأنا أعلنها بشكل كامل اللاعب رفض عرضنا.. ورفض كل شيء“.

وأضاف: ”أي نادي يريد اللاعب بكل احترافية وشفافية يأتي لدينا ونتفاوض على الـ6 أشهر وواضح قراره اختيار نادي أخر وتغيير تجربته، والله يسعده، وقدمت له كل شيء، لدرجة أن ما عرضناه قبل من أندية أخرى، وسمحنا له بالتفاوض مع النصر وقبل عرض العالمي ورفض عرضنا، ولا يطالبني أحد يطالبني بعد ذلك به، هو رجل خدم نادي الشباب وتأسس لديه، ونتمنى أن نستفيد من الـ6 أشهر المتبقية في عقده“.

#الديوانيه#خالد_البلطان – رئيس نادي #الشباب:

الشباب قدم "للصليهم" 4 ملايين ونصف و #النصر قدم نفس العرض.. أشوف عراقيل أمامنا وتسهيلات للغير.. وأنا أعلنها بشكل كامل اللاعب رفض عرضنا.. ورفض كل شيء. pic.twitter.com/TIfKCjkqk6 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 25, 2020

وتلقي الصليهم العديد من العروض خلال الفترة الماضية أبرزها من الهلال والاتحاد ولكنه فضل الانتقال إلى النصر.

ويرفض الصليهم البقاء مع الشباب، حيث عرض عليه النادي التجديد لكن اللاعب يرغب في الانتقال لنادٍ جماهيري.

يُذكر أن عبد المجيد الصليهم يحق له يوم 25 يناير الحالي، التوقيع لأي فريق يرغب في الانتقال لصفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.