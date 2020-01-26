 من هو مبارك عبد الكريم أسطورة نادي الهلال السعودي الراحل؟ – إرم نيوز‬‎

من هو مبارك عبد الكريم أسطورة نادي الهلال السعودي الراحل؟

من هو مبارك عبد الكريم أسطورة نادي الهلال السعودي الراحل؟

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

رحل عن دنيانا، يوم الأحد، نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال الأسبق الأسطورة مبارك عبدالكريم، إثر معاناة مع المرض.

ونعى الوسط الرياضي السعودي مبارك عبد الكريم، معربين عن حزنهم الشديد لرحيله.

وكان نجم الهلال خضع أخيرا لعملية جراحية استغرقت 4 ساعات، بمستشفى الملك فهد بالخبر.

ويعد مبارك عبدالكريم أسطورة الهلال في الثمانينيات، وأول كابتن في تاريخ نادي الهلال، وأول من حمل كأس الملك عام 1381 هجرية أمام نادي الوحدة في أول مشاركة لأندية المنطقة الوسطى في مسابقة كأس الملك، كما حمل كأس الملك عام 1384 هجرية أمام الاتحاد، وكأس ولي العهد أمام الاتحاد في العام نفسه، وفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“ في سرد لسيرته الذاتية.

واشتهر عبدالكريم بالإخلاص والوفاء والولاء والانتماء والتضحية من أجل الكيان الهلالي، ويكفي أنه رفض جميع العروض التي انهالت عليه من الأندية الكبيرة في جدة والرياض، ناهيك عن بيعه منجرته مصدر رزقه الوحيد وتوزيعه المبلغ الذي حصل عليه من بيعها على نجوم نادي الهلال في الثمانينيات الهجرية؛ ليمنع انتقالهم إلى الأندية الأخرى في فترة الانتقالات آنذاك.

واشتهر الأسطورة مبارك عبدالكريم بالمراوغة، وقوة القدم، والتسديد من الضربات الحرة، ومنها هدفه في نادي الاتحاد في نهائي كأس الملك عام 1384 هجرية في الوقت الضائع، الذي كسبه نادي الهلال بضربات الجزاء، عندما أضاع نادي الاتحاد جميع ضرباته الثلاث، وأضاع اللاعب سليمان مطر الكبش الضربة الأولى، وسجل الأسطورة مبارك عبدالكريم، والراحل الكابتن سلطان مناحي الضربتين الأخريين ليفوز نادي الهلال بالكأس.

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