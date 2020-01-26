 وفاة أسطورة نادي الهلال السعودي مبارك عبد الكريم – إرم نيوز‬‎

وفاة أسطورة نادي الهلال السعودي مبارك عبد الكريم

وفاة أسطورة نادي الهلال السعودي مبارك عبد الكريم

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف الصحفي السعودي فهد الدوس، اليوم الأحد، عن وفاة أسطورة نادي الهلال السعودي الأسبق، مبارك عبد الكريم.

ونشر الدوس تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: “بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأحد، أسطورة الهلال وقائده التاريخي مبارك عبدالكريم، بعد معاناة مع المرض”.

وأوضح أن الصلاة على اللاعب الراحل ستكون عصر اليوم في مسجد الملك فهد بإسكان الخبر، بينما سيكون العزاء في منزل ابن أخيه سالم.

يذكر أن مبارك عبدالكريم أسطورة الهلال في الثمانينيات، وهو أول كابتن في تاريخ نادي الهلال، كما أنه أول من حمل كأس الملك عام 1381 هجرية، وتحديدا أمام نادي الوحدة، وذلك في أول مشاركة لأندية المنطقة الوسطى في مسابقة كأس الملك.

حمل كأس الملك عام 1384 هجرية أمام الاتحاد، وكأس ولي العهد أمام الاتحاد أيضا في نفس العام.

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