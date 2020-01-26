وفاة أسطورة نادي الهلال السعودي مبارك عبد الكريم

كشف الصحفي السعودي فهد الدوس، اليوم الأحد، عن وفاة أسطورة نادي الهلال السعودي الأسبق، مبارك عبد الكريم.

ونشر الدوس تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: “بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأحد، أسطورة الهلال وقائده التاريخي مبارك عبدالكريم، بعد معاناة مع المرض”.

وأوضح أن الصلاة على اللاعب الراحل ستكون عصر اليوم في مسجد الملك فهد بإسكان الخبر، بينما سيكون العزاء في منزل ابن أخيه سالم.

بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الاحد اسطورة #الهلال وقائده التاريخي مبارك عبدالكريم بعد معاناة مع المرض

وسيصلى عليه عصراليوم بمسجد الملك فهد باسكان الخبر والعزاء بمنزل ابن اخيه سالم ج0500660915

إنا لله وإنا إليه راجعون #وفاة_مبارك_عبدالكريم pic.twitter.com/xalxw32KGD — فهد الدوس (@fahad_aldous) January 26, 2020

يذكر أن مبارك عبدالكريم أسطورة الهلال في الثمانينيات، وهو أول كابتن في تاريخ نادي الهلال، كما أنه أول من حمل كأس الملك عام 1381 هجرية، وتحديدا أمام نادي الوحدة، وذلك في أول مشاركة لأندية المنطقة الوسطى في مسابقة كأس الملك.

حمل كأس الملك عام 1384 هجرية أمام الاتحاد، وكأس ولي العهد أمام الاتحاد أيضا في نفس العام.