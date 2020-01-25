نادي الهلال يتعادل سلبيًا مع الشباب ويترك النصر بطلًا للشتاء في الدوري السعودي

تعادل نادي الشباب مع ضيفه الهلال، سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول، سيطرة متبادلة من جانب الفريقين، حيث تألق الثنائي عبد الله المعيوف حارس الهلال، وفاروق بن مصطفى حارس الشباب.

وفي الدقيقة 72، كاد أن يسجل ياسر الشهراني الهدف الأول لنادي الهلال، بعدما صوب الكرة بقوة ليقوم مدافع الشباب محمد سالم بإنقاذ الكرة من على خط المرمى.

ملخص كامل لـ المباراة المثيرة والممتعة ????????!

#الشباب 0 × 0 #الهلال

بصوت جعفر الصليح HD

مشاهده ممتعه لـ الجميع ????❤️ #الهلال_الشباب pic.twitter.com/zAnhUtcXha — عز (@MnbrMadrid5) January 25, 2020

وتعرض علي البليهي للطرد عند الدقيقة 83، بعد حصوله على الإنذار الثاني في المباراة، ليستكمل الهلال اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما ارتفع رصيد الشباب إلى 22 نقطة في المركز التاسع.

ويتصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء منافسات الدور الأول، ليصبح بطل الشتاء في المملكة.