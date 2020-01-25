 نادي الهلال يتعادل سلبيًا مع الشباب ويترك النصر بطلًا للشتاء في الدوري السعودي – إرم نيوز‬‎

نادي الهلال يتعادل سلبيًا مع الشباب ويترك النصر بطلًا للشتاء في الدوري السعودي

نادي الهلال يتعادل سلبيًا مع الشباب ويترك النصر بطلًا للشتاء في الدوري السعودي

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعادل نادي الشباب مع ضيفه الهلال، سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول، سيطرة متبادلة من جانب الفريقين، حيث تألق الثنائي عبد الله المعيوف حارس الهلال، وفاروق بن مصطفى حارس الشباب.

وفي الدقيقة 72، كاد أن يسجل ياسر الشهراني الهدف الأول لنادي الهلال، بعدما صوب الكرة بقوة ليقوم مدافع الشباب محمد سالم بإنقاذ الكرة من على خط المرمى.

وتعرض علي البليهي للطرد عند الدقيقة 83، بعد حصوله على الإنذار الثاني في المباراة، ليستكمل الهلال اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما ارتفع رصيد الشباب إلى 22 نقطة في المركز التاسع.

ويتصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء منافسات الدور الأول، ليصبح بطل الشتاء في المملكة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار نادي الهلال
الدوري السعودي
الرياضة
الشباب السعودي
الهلال السعودي
تاغ
كرة القدم
مختارات
نادي الهلال السعودي
تاريخ النشر
تاريخ التحديث