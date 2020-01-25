 ترتيب مجموعة النادي الأهلي المصري بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا (صورة) – إرم نيوز‬‎

ترتيب مجموعة النادي الأهلي المصري بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا (صورة)

ترتيب مجموعة النادي الأهلي المصري بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا (صورة)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أشعل نادي الهلال السوداني ترتيب مجموعته في دوري أبطال أفريقيا؛ إثر فوزه على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف نظيف في مباراة الجولة الخامسة، مساء السبت.

هدف فوز الهلال جاء في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة 85 عن طريق محمد موسى.

الهلال وصل للنقطة التاسعة بالتساوي مع النجم الساحلي وبفارق نقطتين عن الأهلي قبل مواجهة الأخير أمام الفريق التونسي.

في حالة انتصار الأهلي على النجم الساحلي فسيرتقي الفريق الأحمر لصدارة المجموعة بـ 10 نقاط، ويتجمد النجم عند 9 نقاط بالتساوي مع الهلال.

ولكن الجولة الأخيرة ستكون هي الحاسمة، عندما يحل الأهلي ضيفا على الهلال في السودان ويستضيف النجم نظيره بلاتينوم في تونس.

وسيحتاج الأهلي لتفادي الهزيمة أمام الهلال في حالة انتصار الأهلي على النجم؛ لكي يضمن التأهل لربع النهائي.

بينما فوز الهلال بهدف مقابل لا شيء على الأهلي، مع فوز النجم على بلاتينوم، سيجعل بطاقتي المجموعة من نصيب الفريقين التونسي والسوداني.

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