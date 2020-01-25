كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

يخوض نادي الهلال مباراة قوية ضد الشباب مساء اليوم السبت في ديربي العاصمة السعودية الرياض في الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

ويدخل الهلال ديربي الرياض باحثا عن تحقيق الفوز وملاحقة النصر على صدارة الدوري السعودي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ديربي الرياض بين الشباب والهلال في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:10 بتوقيت السعودية على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنقل المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق جعفر الصليح.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن النصر المتصدر، ويأمل الهلال تحقيق الفوز واعتلاء الصدارة مجددا.

وحقق الهلال 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى خسارة واحدة، وسجل الزعيم 42 هدفا واستقبل 16 هدفا.. والفرنسي بافتيمبي غوميز هداف الهلال والدوري السعودي برصيد 12 هدفا.

ويحتل الشباب المركز التاسع برصيد 21 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب، وحقق الفريق 6 انتصارات وتلقى 5 خسائر وتعادل 3 مرات وسجل 15 هدفا واستقبل مثلها وهداف الشباب هو كريستيان جوانكا برصيد 4 أهداف.

وفاز الهلال في آخر مباراة على الشباب بنتيجة 3/2 يوم 16 مايو الماضي، ولم يفز الشباب على الهلال في آخر 11 مباراة منذ التغلب عليه يوم 11 أبريل 2014 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

مفاجآت الشباب

يأمل الشباب تحقيق المفاجآت وحسم نتيجة إيجابية أمام الهلال رغم الفوارق بين الفريقين هذا الموسم.

وقال المدرب الإسباني لويس غارسيا المدير الفني للشباب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مواجهة الهلال صعبة وقوية أمام فريق كبير خاصة أن لديه لاعبين مميزين فهو بطل آسيا كما أن الشباب مستواه تطور وفاز في 4 مباريات على التوالي.

ويغيب عن الشباب الثلاثي متعب المفرج للإصابة وعبد الله الحمدان وناصر العمران للانضمام للمنتخب الأولمبي، ويعتمد غارسيا على تشكيلة تضم الحارس التونسي فاروق بن مصطفى وأمامه الرباعي الجزائري جمال بلعمري ومحمد سالم ومحمد البقعاوي وعبدالله الشامخ في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط السنغالي ألفريد نداي وبجواره تركي العمار وأمامهما الأرجنتيني كريستيان جوانكا الذي صنع 3 أهداف هذا الموسم وسجل 4 أهداف مع ثلاثي الهجوم دانيلو أسبريا اللاعب الكولومبي والسنغالي ماكيتي ديوب والبرازيلي سيبا.

طموح الهلال

يملك الهلال الطموح الكبير لاعتلاء الصدارة التي اقتنصها النصر في الساعات الماضية بعد الفوز على الاتفاق، ويحشد المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للهلال أسلحته لعبور موقعة الشباب عدا غياب الثنائي المصاب السوري عمر خريبين ومحمد البريك.

ويعتمد الهلال على تشكيلته التي تضم الحارس عبدالله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع الكوري الجنوبي جانج هيون سو وعلي آل بليهي ومدالله العليان الوافد الجديد وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط الكولومبي غوستافو كويلار وسلمان الفرج مع الإيطالي سباستيان جيوفينكو صانع الألعاب والأطراف السريعة بوجود البيروفي آندريه كاريلو وسالم الدوسري ويقود الهجوم الأسد الفرنسي بافتيمبي غوميز.

وتحدث عادل عبدالرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ عن هذه المواجهة مؤكدا أن هناك فوارق كبيرة في المستوى بين الفريقين هذا الموسم خاصة أن الشباب تعرض لهزة قوية في النتائج على صعيد بطولة الدوري.

وأضاف ”الشباب لديه مشكلة في غيابات مؤثرة خاصة عبدالله الحمدان فهو لاعب واعد وسريع ولكن وجود أسبريا وديوب يزيد القوة الهجومية للفريق“.

وتابع: ”الهلال لديه أوراق مميزة وقدرات رائعة وفريق متكامل ولكنه سيحتاج للتسجيل مبكرا لحصد الانتصار“.