صحيفة: بافيتيمبي غوميز يقترب من مغادرة نادي الهلال السعودي.. وهذا البديل

كشفت تقارير صحفية مطلعة أن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، على الأغلب، لن يستمر مع نادي الهلال السعودي الموسم المقبل وأن الهلال بالفعل بدأ البحث عن مهاجم أجنبي لتعويضه.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإن أبرز الأسماء التي يتم التفاوض معها الأرجنتيني روجيليو فونيس موري مهاجم وهداف مونتيري المكسيكي حيث ينتهي عقده الصيف المقبل.

ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب في مركز الهجوم، وسبق له اللعب مع نادي بنفيكا ونادي ريفر بليت ونادي إف سي دالاس، ولعب مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم.

ورفضت إدارة الهلال الدخول في مفاوضات حالية لأن ناديه المكسيكي مونتيري يرغب في الحصول على 10 ملايين دولار لانتقاله علما بأنه سيكون بصفقة انتقال حر الصيف المقبل، ما لم يجدد عقده مع مونتيري.

وروجيليو هو هداف الفريق المكسيكي وسجل هدفه رقم 100 مع الفريق في مباراته أمام ليفربول في كأس العالم للأندية الشهر الماضي.

وأشارت صحف مكسيكية إلى أن ناديي لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي والهلال يريدان الحصول على خدمات روجيليو، وقد أرسل النادي الأمريكي بالفعل عقدا لشرائه مقابل 5 ملايين دولار لكن النادي المكسيكي طالب بضعف المبلغ.

يشار إلى أن غوميز يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي الموسم الحالي، حيث سجل 12 هدفا، علما أنه سجل 21 الموسم الماضي، وكان غوميز، البالغ من العمر 34 عاما، عنصرا أساسيا في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، بتسجيله 11 هدفا، ليتصدر قائمة هدافي نسخة 2019.