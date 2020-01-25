وكيل أعمال مصطفى بصاص يهاجم إدارة النادي الأهلي السعودي

شنّ عبدالله مجرشي وكيل اللاعب مصطفى بصاص هجوما على إدارة النادي الأهلي السعودي، ممثلة في أحمد بامعوضة المدير التنفيذي للنادي على خلفية حديثه عن اللاعب وأن سبب رحيله هو تدني مستواه الفني.

وقال مجرشي في تصريحات نقلتها صحيفة ”عكاظ“ إن بصاص كان مقنعا لكل المدربين الذين أشرفوا على الأهلي الموسم الحالي بدءا من الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مرورا بالمدرب الوطني صالح المحمدي ثم السويسري كريستيان غروس.

وتابع مجرشي حديثه بأنه لا صحة بأن سبب رحيل اللاعب هو المستوى الفني مبديا اندهاشه من تصرف إدارة النادي الأهلي، التي وقّعت العقد الجديد مع اللاعب، ولكنها لم تقدمه بشكل رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم لاعتماده.

واختتم مجرشي حديثه بالإشارة إلى أن مصطفى بصاص لم يوقع على المخالصة المالية النهائية مع النادي حيث يرغب في الحصول على تسوية مالية ترضي الطرفين.

ويحق للاعب بحسب وكيله التوقيع مع أي نادٍ آخر دون توقيع مخالصة مالية مع الأهلي، نظرا لعدم رفع النادي عقد اللاعب على نظام تسجيل اللاعبين المحترفين بلجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي.

صفقة سامي الخيبري

من جهتها، قالت صحيفة ”الرياضية“ إنه من المنتظر أن يواجه الأهلي صعوبة بالغة في الحصول على موافقة مسؤولي الفيحاء بشأن التعاقد مع سامي الخيبري، لأن الفريق يواجه مشاكل كبيرة تتعلق بترتيبه في جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل الفيحاء حاليا المركز العاشر برصيد 18 نقطة بفارق 9 نقاط عن ضمك صاحب المركز السادس عشر والأخير، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بريد 29 نقطة.

إلى ذلك قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي إن عبدالمجيد الصليهم لاعب الشباب كان متفقا مع الأمير منصور بن مشعل للانتقال للأهلي قبل أن يبتعد الأمير لخلافه مع إدارة النادي الحالية.

في سياق ذي صلة، دخل عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي والمنتخب السعودي الأولمبي الفترة الحرة من عقده حيث طالبت الجماهير بالتجديد له قبل أن ينتقل لأي نادٍ خاصة بعد تألقه مع صفوف المنتخب.

وتطالب الجماهير بتوقيع الإدارة لعقد مع اللاعب ومن ثم إعارته لأي نادٍ حتى يحصل على فرصته الكاملة في المشاركة ومن ثم الاستفادة منه في الفترات المقبلة.