 مشجع لنادي النصر ينتقد وليد الفراج عقب الفوز على الاتفاق والإعلامي يرد عليه (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مشجع لنادي النصر ينتقد وليد الفراج عقب الفوز على الاتفاق والإعلامي يرد عليه (فيديو)

مشجع لنادي النصر ينتقد وليد الفراج عقب الفوز على الاتفاق والإعلامي يرد عليه (فيديو)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

رد الإعلامي وليد الفراج على تغريدة لمشجع لنادي النصر أبدى فيها غضبه من ردة فعل الإعلامي حينما يتحدث أحد الحضور في برنامجه ”الدوري مع وليد“ بالإشادة بالنصر قائلا: ”وش تبيني أسوّي؟“، في سخرية منه على تغريدة المشجع.

وكتب المشجع عبر هاشتاغ الدوري مع وليد ”حينما يمتدح أحد النصر تشعر وكأن هناك غصة في قلب الفراج.. لا يستطيع إخفاء مشاعره بالغضب“.

وانفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي (مؤقتا)، بعدما تغلب 1/0 على الاتفاق، في الجولة الـ15 من المسابقة، سجله المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

رفع الفوز رصيد النصر إلى 33 نقطة، متقدما بنقطتين عن الهلال، الذي يلاقي الشباب السبت.

ويمتلك الهلال قبل مباراة الشباب 31 نقطة وفي حال تعادله أو هزيمته يحافظ النصر على صدارته للمسابقة وانتهاء الدور الأول وهو متصدر.

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