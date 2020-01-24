ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف عبدالرزاق حمدالله في مباراة النصر والاتفاق (صورة)

سجل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفا ليمنح النصر ثلاث نقاط ثمينة بالفوز 1/0 على الاتفاق، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة.

ووقع حمدالله هدفه في الدقيقة 35 من المباراة، بمساعدة أحمد موسى.

ورفع حمدالله رصيده إلى 11 هدفا، في المركز الثاني على قائمة الهدافين، مع النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي.

ويتصدر المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا، في حين يأتي زميله كارلوس إدواردو في المركز الثالث وفي جعبته 9 أهداف.

وسجل دجانيني تافاريس لاعب الأهلي 8 أهداف يحتل بها المركز الرابع على قائمة الهدافين مع البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا لاعب الاتحاد.

وفيما يلي قائمة هدافي الدوري السعودي بعد هدف عبدالرزاق حمدالله:

1. بافيتيمبي غوميز، الهلال، 12 هدفا.

2. عبدالرزاق حمدالله (النصر)، وعمر السومة (الأهلي)، ولكل منهما 11 هدفا.

3. كارلوس إدواردو، الهلال، 9 أهداف.

4. دجانيني تافاريس (الأهلي)، وروماريو ريكاردو دا سيلفا (الاتحاد)، ولكل منهما 8 أهداف.