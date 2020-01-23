حقيقة رحيل نوح الموسى لاعب النادي الأهلي السعودي إلى الفتح

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي عن أنه لا نية لرحيل اللاعب نوح الموسى عن صفوف الفريق في الشتوية الحالية.

وكانت تقارير فضائية نقلها برنامج الديوانية قد ذكرت أن اللاعب سيتم إعارته لنادي الفتح مدة الستة أشهر القادمة.

مصادر تحدثت لـ“إرم نيوز“ أكدت أن اللاعب مستمر مع الفريق ولن يغادر كما تحدثت عن ير غيابه الفترة الماضية حيث أنه يجلس بجوار والدته التي تعاني صحياً.

وكانت مصادر قد تحدثت عن توتر العلاقة بين اللاعب ومدربه السويسري كريستيان غروس حيث أسرّ لمقربين بأنه لا ينوي الاعتماد على اللاعب لوجود حسين المقهوي وعلي الاسمري الذين يشغلون نفس مركزه.

ونجح النادي الاهلي مساء اليوم في الفوز على الرائد بهدفين لهدف في ريمونتادا كان بطلها النجم السوري عمر السومة الذي سجل الهدفين لفريقه.