إصابة عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي بخلع في الكتف

أعلن النادي الأهلي السعودي إصابة مهاجمه وهدافه عمر السومة بخلع في الكتف خلال الفوز بهدفين مقابل هدف على الرائد اليوم الخميس.

وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر: “ كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن عمر السومة عن تعرضه لخلع في الكتف“.

وأضاف النادي في بيانه: ”سيجري اللاعب مزيدا من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة“.

كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي الكابتن عمر السومة عن تعرضه لخلع في الكتف، وسيجري اللاعب مزيد من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة.#الأهلي_الرائد pic.twitter.com/DjgCmpHsfA — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 23, 2020

وفي حال تأكد إصابته بخلع في الكتف سيغيب السومة عدة مباريات عن الأهلي ما يعني تأثر النادي كثيرا نظرا لأن المهاجم السوري هو هداف الفريق.

وسجل السومة ثنائية في غضون دقيقة واحدة ليقود ناديه لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على الرائد.

ويملك الأهلي 29 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن الرائد رابع الترتيب، بينما يتصدر الهلال المسابقة وله 31 نقطة من 14 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن النصر حامل اللقب الذي يتبقى له أيضا مباراة.