 إصابة عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي بخلع في الكتف – إرم نيوز‬‎

إصابة عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي بخلع في الكتف

إصابة عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي بخلع في الكتف

المصدر: فريق التحرير- أحمد نبيل

أعلن النادي الأهلي السعودي إصابة مهاجمه وهدافه عمر السومة بخلع في الكتف خلال الفوز بهدفين مقابل هدف على الرائد اليوم الخميس.

وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر: “ كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن عمر السومة عن تعرضه لخلع في الكتف“.

وأضاف النادي في بيانه: ”سيجري اللاعب مزيدا من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة“.

وفي حال تأكد إصابته بخلع في الكتف سيغيب السومة عدة مباريات عن الأهلي ما يعني تأثر النادي كثيرا نظرا لأن المهاجم السوري هو هداف الفريق.

وسجل السومة ثنائية في غضون دقيقة واحدة ليقود ناديه لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على الرائد.

ويملك الأهلي 29 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن الرائد رابع الترتيب، بينما يتصدر الهلال المسابقة وله 31 نقطة من 14 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن النصر حامل اللقب الذي يتبقى له أيضا مباراة.

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