ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النادي الأهلي على الرائد (صورة)

افتتحت منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين بفوز النادي الأهلي 2/1 على الرائد، وتعادل الفتح مع ضمك سلبيا.

وتقدم المغربي محمد فوزير للرائد في الدقيقة 66، قبل أن يتعادل النجم السوري عمر السومة للأهلي في الدقيقة 84، قبل أن يعزز اللاعب ذاته النتيجة للأهلي بعدها بدقيقة، ليفوز الأهلي 2/1.

وهذا الفوز التاسع للأهلي، مقابل خسارتين و4 تعادلات، ليرفع الراقي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي.

وجمدت الخسارة رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الرابع (مؤقتا).

أما تعادل الفتح وضمك فرفع رصيد الأول إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، والثاني إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 31 نقطة من 14 مباراة، في حين يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 29 نقطة من 15 مباراة، والرائد رابعا بـ26 نقطة، ثم التعاون في المركز الخامس ويملك 25 نقطة من 14 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على الرائد:

1. الهلال، 31 نقطة، من 14 مباراة.

2. النصر، 30 نقطة، من 14 مباراة.

3. الأهلي، 29 نقطة من 15 مباراة.

4. الرائد، 26 نقطة، من 15 مباراة.

5. التعاون، 25 نقطة من 14 مباراة.

وتستكمل مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي، عندما يلعب النصر مع الاتفاق، الجمعة، والهلال مع الشباب، والاتحاد مع العدالة، السبت.