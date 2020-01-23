عمر السومة يقود الأهلي للفوز على الرائد والاحتفاظ بالمركز الثالث بالدوري السعودي (فيديو)

قاد السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي فريقه للفوز على مضيفه الرائد 2-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الأهلي بإيقاف مسلسل انتصارات الرائد، حيث ألحق به الخسارة الأولى بعد فوزه في 5 مباريات متتالية، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم.

افتتح الرائد أهداف المباراة في الدقيقة 66 عن طريق المغربي محمد فوزير.

وانتظر حتى الدقيقة 84، حيث تمكن مهاجمه السوري عمر السومة من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله سعيد المولد ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الأهلي هجومه واحتاج دقيقةً واحدة فقط ليتمكن السومة من تسجيل الهدف الثاني، بعدما ارتقى لعرضية زميله سلمان مؤشر وحول الكرة برأسه لتسكن شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 29 نقطة، ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر مؤقتاً، وبقي الرائد على رصيده السابق 26 نقطة ليبقى في المركز الرابع مؤقتاً.