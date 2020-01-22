تقارير: روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي يطلب نصف مليون يورو زيادة لتجديد تعاقده

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة النصر السعودي لم ترد حتى الآن على مطالب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لتجديد تعاقده مع النادي.

وبحسب صحيفة ”الكأس“ القريبة من الأحداث داخل النصر فإن إدارة النادي أرسلت للمدرب لمعرفة طلباته لتجديد تعاقده مع النادي.

وطلب المدرب البرتغالي زيادة قدرها نصف مليون يورو على راتبه السنوي الذي يتقاضاه مع الفريق والبالغ 5 ملايين يورو.

وقالت الصحيفة إن إدارة النصر تجاهلت مطالب فيتوريا ولم ترد عليه حتى الآن سواء سلبًا أو إيجابًا.

وانضم المدرب للنصر في يناير الماضي قادمًا من بنفيكا البرتغالي حيث وقع عقدًا مدته موسم ونصف الموسم نظير 7.5 مليون يورو.

ونجح فيتوريا بتحقيق لقب الدوري الاستثنائي الموسم الماضي، كما يواصل تحقيق نتائجه الإيجابية مع الفريق منذ انضمامه.

وتخشى جماهير الفريق من عدم تجديد المدرب لتعاقده مع النادي والانتقال إلى أي نادٍ خليجي كما حدث في السابق مع الكرواتي زوران ماميتش الذي ترك النصر وانتقل إلى العين الإماراتي.