غريميو البرازيلي يخطط لضم جوليانو نجم النصر السعودي

أكدت تقارير صحفية أن البرازيلي جوليانو دي باولا نجم فريق النصر السعودي، في دائرة اهتمامات نادي غريميو البرازيلي.

وقال الصحفي الشهير نيكولا خورخي إن إدارة نادي غريميو البرزايلي تسعى لاستعادة جوليانو لاعب الفريق السابق ونجم النصر السعودي.

وأشار خورخي إلى أن الراتب المرتفع لجوليانا مع النصر يصعب من مهمة غريميو في حسم المفاوضات.

ويحصل جوليانو صاحب الـ 29 عاماً على 1.8 مليون دولار كراتب سنوي في السعودية.

عودة من جديد

وأشارت صحيفة gauchazh البرازيلية إلى أن إدارة غريميو تخطط لضم جوليانو لشغل مركز صانع الألعاب بدلاً من اللاعب لوان.

وأضافت أنه على الرغم من صعوبة المفاوضات لعودة جوليانو خلال الميركاتو الشتوي الجاري إلا أن وكيل اللاعب قد توجه بالفعل إلى السعودية للتفاوض مع إدارة النصر.

ويسعى جريميو لإقناع إدارة نادي النصر السعودي بالحصول على خدمات جوليانو بمقابل أقل من 10 ملايين دولار.

وفي حال فشل المفاوضات للحصول على اللاعب على سبيل الإعارة.

يذكر أن جوليانو كان قد لعب في صفوف جريميو خلال الفترة من 2014 وحتى 2016.

ويمتلك جوليانو سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له اللعب في أندية زينيت الروسي وفناربخشة التركي ودنبرو الأوكراني.