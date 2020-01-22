المنتخب السعودي تحت 23 عاما يعبر أوزبكستان ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 (فيديو)

تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عاما إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا، بعد فوزه على نظيره أوزبكستان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، في دور الأربعة لبطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عاما التي تستضيفها تايلاند.

وبهذا الفوز تأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية بكأس آسيا تحت 23 عاما، ومن ثم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب 24 عاما.

سجل هدف الأخضر الوحيد في المباراة اللاعب ناصر العمران في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

احتفالات الصقور ???? من داخل غرف الملابس ???????????????? pic.twitter.com/irRlBgbsLH — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 22, 2020

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، تمكن عبد الرحمن غريب من تسجيل الهدف الثاني للأخضر بتصويبة بعيدة المدى، قبل أن يقوم الحكم بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وينتظر المنتخب السعودي، الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما.

ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23، والتي تستضيفها تايلاند.

يذكر أن المنتخب السعودي لم يتأهل إلى الأولمبياد، منذ أولمبياد أتالانتا 1996.

وصعد منتخب السعودية عبر المجموعة الثانية بعد الفوز على اليابان بنتيجة 2-1 ثم التعادل مع قطر دون أهداف والفوز على سوريا بهدف نظيف.

وفي دور الثمانية.. تخطى المنتخب السعودي عقبة تايلاند صاحب الأرض بهدف دون رد.. وسجل المنتخب السعودي 4 أهداف في 4 مباريات واستقبل هدفا واحدا.

وصعد المنتخب الأوزبكي عبر المجموعة الثالثة بعد التعادل مع إيران بهدف لكل منهما والفوز على الصين بهدفين دون رد والخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، وفاز على الإمارات في دور الثمانية بنتيجة 5-1.. وسجل الفريق 9 أهداف واستقبل 4 أهداف.