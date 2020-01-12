المنتخب السعودي يتعادل سلبيا مع قطر في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما

تعادل المنتخب السعودي الأولمبي مع نظيره القطري سلبيا، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب ”تاماسات“، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2020 بتايلاند.

ورفع المنتخب السعودي الأولمبي رصيده إلى 4 نقاط، في صدارة المجموعة الثانية، بينما يحتل منتخب قطر الوصافة برصيد نقطتين.

وكانت السعودية قد حققت فوزا على اليابان بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة الأولى من البطولة الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو.

وسيواجه ”الأخضر“ الأولمبي نظيره المنتخب السوري، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة 4:15 مساء بتوقيت السعودية.

وأصبح المنتخب السعودي على بعد نقطة واحدة فقط من الصعود إلى الدور الثاني، حيث سينال إحدى بطاقتي العبور حال نجاحه في حصد نقطة على الأقل أمام سوريا في آخر مباريات المجموعة، حيث سيبلغ عندها 5 نقاط، لن يستطيع حينها معادلته بالنقاط سوى منتخب قطر إذا ما تمكن من الفوز على اليابان.