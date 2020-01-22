تقرير: نادي الاتحاد السعودي يلجأ لحل إعارة بريغوفيتش لسرعة إتمام ضم أيوب الكعبي

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، قد تلجأ لإعارة الصربي أليكسندر بريغوفيتش، مهاجم الفريق، بسبب الضعف المالي للعروض التي تلقاها اللاعب الفترة الماضية، فيما حاولت تسويقه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“، يوم الأربعاء، فإن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تسعى إلى إيجاد العرض المناسب للمهاجم الصربي، بعد أن قدم وكيل أعمال اللاعب للإدارة عددا من العروض التي تلقاها في الفترة الحالية والتي وضعتها في موقف محرج، وذلك بسبب الضعف المالي لتلك العروض.

وأضافت الصحيفة: ”كانت الإدارة الاتحادية تأمل بأن تجد عروضا ذات قيمة مالية عالية وأفضل من التي يحصل عليها وكيل أعماله، إلا أن انخفاض المستوى الفني للاعب في الفترة الأخيرة كان سببا رئيسا في عدم تلقيه العروض العالية، ومع كل تلك العروض غير المرضية فضلت الإدارة الحالية طرح فكرة الإعارة على اللاعب“.

وكشفت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، وجود عرض من أحد الأندية اليونانية والذي طلب خدمات المهاجم بريغوفيتش لمدة 6 أشهر، الأمر الذي قد يدفع الإدارة إلى التوجه لقبول العرض والتنسيق مع اللاعب لإنهاء كافة إجراءات انتقاله بشكل سريع، يأتي ذلك بعد أن أصر المدرب الهولندي تين كات على إتمام صفقة المهاجم المغربي أيوب الكعبي والذي وافق قبل عدة أيام على العرض المقدم له من نادي الاتحاد.

يذكر أن بريغوفيتش لم يجد قبولا في الفترة الماضية من جماهير الاتحاد وذلك بعد أن ظهر بمستوى فني باهت في الوقت الذي يحتاج فيه الفريق إلى مهاجم ذي إمكانات فنية عالية ويملك الحس التهديفي العالي والذي افتقده الفريق من سنتين.

وواصلت الجماهير الاتحادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالباتها في عدم استمرار بريغوفيتش، بعد أن تواترت أنباء عن توجه الإدارة بالإبقاء عليه لعدم وجود عروض مناسبه له، الأمر الذي وضع الإدارة في موقف صعب بعد أن كان الرئيس الحائلي يلمح خلال تصريحاته قبل شهر بأنه سيدعم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الأجانب وسيتم استبدال بعض من المتواجدين الحاليين.

يذكر أن المغربي أيوب الكعبي أجرى فحوصات طبية شاملة تمهيدا للتوقيع مع الاتحاد إلا أن الإدارة تريثت لحين الانتهاء من ملف الصربي بريغوفيتش، ومن المتوقع أن تغلق الإدارة الاتحادية ملف اللاعبين الأجانب خلال اليومين المقبلين.