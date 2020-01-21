نادي الاتحاد السعودي يوافق على إعارة سانوغو

أعلن نادي الاتحاد السعودي، يوم الثلاثاء، موافقته على إعارة اللاعب الإيفواري سيكو سانوغو إلى نادي النجم الأحمر الصربي لمدة عام.

وقال النادي في بيان صحفي: ”في إطار الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لحفظ حقوق النادي المادية والمعنوية، تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الإيفواري سانوغو للاستمرار ضمن قائمة اللاعبين المرتبطين بعقود سارية المفعول مع النادي.

وأضاف النادي الجداوي في بيانه: ”وعلى ضوء الاتفاق وافق مجلس الإدارة على العرض المقدم من نادي النجم الأحمر الصربي للتعاقد مع اللاعب بنظام الإعارة لمدة عام“.

????مجلس الإدارة يوافق على إعارة سانوجو#الاتحاد_قوة pic.twitter.com/nz3Ce9npSL — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 21, 2020

وكان الاتحاد تعاقد مع سانوغو في فترة الانتقالات الشتوية خلال الموسم الماضي، وارتبط معه بعقد لمدة ثلاث سنوات ونصف الموسم حينها. ‎

يذكر أن السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، طالب إدارة ناديه بتدعيم صفوفه بلاعبين محليين، مبديا عدم رضاه عن تحركات الإدارة في الميركاتو الشتوي الحالي.

مسيرو النادي الأهلي يجرون محاولات حثيثة لتوفير احتياجات مدرب الفريق والتعاقد مع لاعب محلي قد يكون غالبا في خط الدفاع، في ظل ارتباطات لاعبيه الدوليين سواء مع المنتخب السعودي الأول ممثلا في محمد خبراني، أو الأخضر الأولمبي الذي يمثله الثنائي عبد الباسط هندي وعبد الله حسون.

وكانت إدارة النادي الأهلي تعاقدت مع محترف واحد حتى الآن، هو الألماني ماركو مارين.