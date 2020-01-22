الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة السعودية وأوزبكستان في موقعة حسم تذكرة الأولمبياد

يخوض منتخب السعودية تحت 23 عاما اختبارا مهما وحاسما أمام أوزبكستان، ظهر اليوم الأربعاء، في دور الأربعة لبطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عاما التي تستضيفها تايلاند.

ويسعى المنتخب السعودي لحسم التأهل لنهائيات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر يوليو المقبل.

ويأمل المنتخب السعودي التأهل للأولمبياد ليصبح الفريق العربي الثاني في طوكيو بعد تأهل مصر في قارة أفريقيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السعودية وأوزبكستان.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة الواحدة والربع، ظهر اليوم الأربعاء، بتوقيت السعودية على ملعب ”راجامانغالا“ بالعاصمة بانكوك والذي يتسع لحضور 65 ألف مشجع وبصافرة الحكم الياباني ريوجي ساتو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 بصوت المعلق حسن العيدروس والكأس 3 بصوت المعلق محمد السعدي.

ماذا يقول التاريخ؟

يأمل منتخب السعودية تحقيق حلم التأهل للأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخ الأخضر بعد المشاركة في دورة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1984 والخروج بثلاث هزائم من الدور الأول على يد ألمانيا والبرازيل والمغرب.

وكانت المشاركة الثانية في دورة أتالانتا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1996 والخروج أيضا من الدور الأول بثلاث هزائم على يد إسبانيا وأستراليا وفرنسا.

وسبق أن تقابل المنتخبات ببطولة 23 عاما مرة وحيدة عام 2014 وفاز المنتخب السعودي بهدف زكريا سامي كما تقابلا في دورة الألعاب الآسيوية عام 2014 وفاز الأخضر بنتيجة 3-2 وتقابلا وديا في شهر نوفمبر الماضي وتعادلا بهدفين لكل منهما.

مشوار الفريقين

صعد منتخب السعودية عبر المجموعة الثانية بعد الفوز على اليابان بنتيجة 2-1 ثم التعادل مع قطر دون أهداف والفوز على سوريا بهدف نظيف.

وفي دور الثمانية.. تخطى المنتخب السعودي عقبة تايلاند صاحب الأرض بهدف دون رد.. وسجل المنتخب السعودي 4 أهداف في 4 مباريات واستقبل هدفا واحدا.

وصعد المنتخب الأوزبكي عبر المجموعة الثالثة بعد التعادل مع إيران بهدف لكل منهما والفوز على الصين بهدفين دون رد والخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف وفاز على الإمارات في دور الثمانية بنتيجة 5-1.. وسجل الفريق 9 أهداف واستقبل 4 أهداف.

أسلحة السعودية

يضع المنتخب السعودي رهانه على جيل واعد بقيادة مدرب خطف الأضواء أيضا وهو سعد الشهري الذي قاد الأخضر للوصول لنصف النهائي، وأصبحت أمامه فرصة لحسم التأهل أمام أوزبكستان أو الانتظار لمباراة الثالث والرابع لحسم البرونزية والتذكرة الأولمبية.

وتحدث الشهري بحماسة شديدة قبل المواجهة مؤكدا عبر تصريحات تلفزيونية، أنه واثق في هذا الجيل خاصة أن أبرز اللاعبين حصلوا على فرصة المشاركة مع أنديتهم.

وأضاف: ”نلعب بأكثر من خطة واللاعبون متفوقون وينفذون التعليمات باقتدار ويستغلون الفرص.. وأناشد الجماهير السعودية الاستمرار في دعمها لتحفيز هذا الجيل“.

ويعتمد المنتخب الأولمبي السعودي على تشكيلته التي ظهرت في لقاء تايلاند وتضم الحارس محمد اليامي وأمامه رباعي الدفاع أيمن الخليف وحسان تمبكتي وسعود عبد الحميد وعبد الباسط هندي.

وفي خط الوسط يقود الأخضر خالد الدبيش لاعب الارتكاز وبجواره سامي النجعي وعلي الحسن صانع الألعاب ومختار علي وعبد الله الحمدان وخالد الغنام أو فراس البريكان في خط الهجوم.

أوراق أوزبكستان

يضع المنتخب الأوزبكي رهانه على قدرات تكتيكية لمدربه الصربي ليوبينكو درولوفيتش الذي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة أوروبا تحت 19 عاما في نسخة 2013.

وتبقى الورقة الأخطر في التشكيلة الأوزبكية المهاجم إسلومجون كوبيلوف الذي سجل 3 أهداف ويعد أحد المنافسين على لقب هدافي البطولة.

وتمنى شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، التوفيق للمنتخب الأولمبي السعودي متوقعا تأهل الأخضر لأولمبياد طوكيو.

وقال غريب لـ“إرم نيوز“، إنه واجه المنتخب السعودي وديا من قبل ويدرك قوته ومواهبه الفردية موضحا أن الكرة السعودية تملك المواهب والإصرار، والجيل الحالي مميز ويستطيع تحقيق حلم التأهل للأولمبياد.